Isabel Pantoja sufre una crisis de ansiedad e intenta abandonar 'Supervivientes': "Me siento encerrada"

"Una mujer muy muy tocada emocionalmente", así definía Jorge Javier Vázquez las imágenes, que más tarde mostraría, de Isabel Pantoja Martín. La concursante estrella de la edición ha intentado abandonar en varias ocasiones, pero las llamadas de sus familiares o las palabras de los presentadores han conseguido hacer que cambie de opinión.

Isabel ha explicado ante la audiencia el por qué de sus repentinos agobios: "Todo el mundo sabe que yo lo he pasado muy mal y yo pensaba que esta bien. Pero estar en una isla me recuerda día a día a que no tengo el mando de mi vida." Ha contado como el estar encerrada en la isla "con mar con todas partes", le genera mucha ansiedad, un problema que quizás lastra después de su estancia en prisión.

Después, Jorge ha mostrado el vídeo íntegro en el que la tonadillera empezaba a gritar y a llorar mientras pedía que la sacaran de la isla: "Me estoy volviendo loca, me siento encerrada, no puedo estar aquí". Omar Montes y Mónica Hoyos intentaban consolarla mientras ella afirmaba: "Mi mente no puede más".

Una barca del programa ha ido a buscarla a la costa ante los gritos de Omar Montes, uno de sus aliados en el concurso, que intentaba pedir ayuda a gritos. Se ha despedido de sus compañeros con la idea de abandonar definitivamente, pero, finalmente, ha rectificado.

Isabel Pantoja se rompe durante la emisión

Cuando Jorge ha intentado incitarla a comentar con qué asociaba su claustrofóbica experiencia, Pantoja ha contestado: "Me recuerda al lugar donde no escogí estar, donde perdí la libertad". Una marea de recuerdos que están afectando a su concurso después de ocho semanas. A pesar de todo, ha intentado animarse y ha aseverado: "Quiero demostrarme a mí misma que sí puedo". Después, ha roto ha llorar en directo ante los espectadores.