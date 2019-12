'Amigo invisible': ideas de regalos buenos, bonitos y baratos

Cada vez está más de moda celebrar durante las Navidades el famoso 'Amigo Invisible'. Al principio se reducía a los amigos pero cada año son más las familias se suman a este sistema para abaratar los gastos propios de estas fechas concentrando el presupuesto en un único regalo.

Aunque parezca una tarea sencilla, la cosa se puede torcer (y mucho) si la persona a la que te ha tocado regalar es complicada o no compartís los mismos gustos. En Vózpopuli nos hemos propuesto que no pierdas el tiempo dándole vueltas a la cabeza ni quemes los zapatos de tienda en tienda. Para solucionarlo, te ofrecemos una batería de ideas, tanto para mujeres como para hombres, con regalos que en ningún caso superan los 20€. ¡Toda una ganga!

Regalos para mujeres

Si piensas que con 20€ no puedes comprar nada... ¿Qué opinas si te digo que dan para un vestido de fiesta? ¡Y hasta me sobran unos euros para algún complemento! La clave es saber dónde comprar. Le puedes solucionar el estilismo de Nochevieja a tu amiga invisible.

Podemos seguir con la ropa y hacernos con una de esas prendas que no pueden faltar en tu armario, como una blusa de mangas abullonadas que puedes usar en cualquier momento y con cualquier look.

¿Y quién no tiene una amiga loca por los complementos? Es aquella que por más pendientes, pulseras o anillos que tenga, siempre le parecerán pocos. Comprar bisutería es muy buena opción en estos casos ya que no tienes que preocuparte por el tema de las tallas.

Otra estupenda idea es uno de los accesorios de la temporada: los coleteros con lazo. Son baratos y los podrás encontrar de mil estilos para elegir uno que se adapte al gusto de tu amiga invisible.

Y si no es de llevar coleta... pues sólo un pañuelo. Fíjate en el estilo que suele usar, si es más de foulard o bufanda, y te recordamos que la tendencia de esta temporada es que sean interminables.

Otras de las adicciones más comunes son los bolsos. Con un precio ajustado es muy complicado pero podemos hacernos con un shopping bag de tela que es lo último en moda eco. Elige alguno con dibujos o textos con humor y ya verás como aciertas seguro.

Podrás encontrar otro tipo de bolsos, o incluso riñoneras, con un precio por debajo de los 20€. Si no quieres fallar, apuesta por los diseños más neutros, como los modelos básicos en negro, que gustan a todo el mundo.

Si tu amiga invisible es una adicta al trabajo y es de las que no sueltan el portátil, nada mejor que una nueva funda para su ordenador. Además se trata de un regalo de lo más práctico ya que también se puede usar como portadocumentos o de cartera de mano.

Si nos ha tocado una chica deportiva, estaremos de suerte, podemos contar con mil accesorios para ir al gimnasio que nos encaje en el presupuesto. Si uno, unas zapatillas blancas son una opción perfecta para cualquier mujer, aunque su único deporte sea el shopping.

Y si es esa amiga a la que cuesta sacar de casa... ¡hazle la vida aún más cómoda! Regálale unas zapatillas que combine a la perfección con sofá, manta y Netflix.

Otro accesorio que está muy de moda son las gafas de sol de estética retro que nos recuerden a los años 90. Ya sabes, unas gafas minis, con cristales de colores, que sólo puedan ser lucidas para una top.

Nunca está de más dejarse mimar, así que un regalo estupendo son productos de cosmética que conviertan nuestro baño en todo un spa. Dependiendo de tu presupuesto podrás ir sumando más o menos productos. Busca siempre que sean de la misma familia para que el aroma sea idéntico.

Con la belleza también puedes trasmitir mensajes como ocurre con la nueva firma Lil'ledy que posee una gama de productos 100% de origen vegetal y cuyas familias están enlazadas con diferentes deseos y sentimientos.

Y la belleza también puede ir ligada con el arte. Maybelline ha lanzado una edición limitada de sus labiales más exitosos en colaboración con la artista Ashley Longshore que ha diseñado un innovador envase. Lo mejor es que lo podrás encontrar en 28 tonos diferentes

Nunca habrá nada mejor que regalar solidaridad

Pero nunca habrá nada mejor que regalar solidaridad. Anekke ha decidido unirse al proyecto 'The Right to be a Girl' con Save The Children creando un llavero solidario cuyo beneficio va destinado a dicha causa. El llavero es un original diseño protagonizado por un lazo estampado y una pequeña llave.

Otra opción es el broche solidario Alma de la firma BIBA. Se trata de una muñeca creada artesanalmente en los talleres de la Fundación Vicente Ferrer en la India, por mujeres de la zona que sufren una triple discriminación: por tener una discapacidad, por ser de castas bajas y por el simple hecho de ser mujer.

Regalos para hombres

Tendemos a pensar que regalar a un hombre es más complicado, pero no deja de ser una leyenda urbana. Basta con darse un paseo por alguna tienda de ropa masculina y tendrás mil ideas.

Una camisa es una opción que, aunque poco original, es un acierto seguro. Sólo tendrás que pensar en el estilo que mejor encaje con tu amigo invisible. ¿Liso o estampado? ¿Sport o de vestir? ¿Slim o XXL?

Uno de los complementos estrella para cualquier chico en los últimos años son los calcetines. Han dejado de ser una prenda interior más para convertirse en el protagonista de los outfits.

Encontrarás muchas colores, tejidos, formas y estampados donde elegir. No te cortes, en este caso es mejor pasarse por exceso que por defecto. Una vez que empiezas a utilizar calcetines llamativos no querrás volver a calzar tus pies de luto.

Y si te han gustado las zapatillas de la anterior imagen... ¡También las tenemos dentro del presupuesto! Tu único problema será preocuparte por conocer la talla del susodicho... el resto, eligiendo un modelo neutro como estos, lo tienes ganado.

Volvemos a ponernos cómodos, y en esta ocasión lo hacemos de la mano de la marca Hot potatoes. No existe una mejor opción para mezclar en un único diseño de zapatillas una comodidad máxima y unos diseños de lo más divertidos.

Aunque pueda ser un complemento muy personal, un reloj también se convierte en una opción estupenda para regalar en estos casos. Piensa lo buena indirecta que será si tu amigo invisible es de aquellos que siempre se hacen de espera.

Regalos unisex

Hay algunos casos donde el regalo se complica aún más, y es cuando no tiene un receptor definido y se sortea durante la fiesta. Cuando sucede algo así lo más difícil es dar con un regalo unisex, que sirva tanto para ellas como para ellos.

Los calcetines vuelven a ser una buena opción ya que sus tallas son mucho más abiertas que otro tipo de prendas. Una opción perfecta es recurrir a Happy Socks donde el envoltorio es (casi) igual de chulo que el regalo que guarda en su interior.

Podemos tirar de otro tipo de accesorios como los neceseres o bolsas de viaje. Si piensas que son un regalo poco original, eso es que no te has fijado en ellos últimamente. Además resultan una idea de lo más practica que se puede usar tanto en viajes como en el día a día para ir al gimnasio.

Y por último otra de las tendencias que vuelven con fuerza. Los cordones para las gafas son un accesorio que no es práctico, sino practiquísimo, y que los pueden usar cualquiera ya que se pueden utilizar no sólo con gafas de vista sino también con los modelos de sol,

