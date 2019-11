Hugo Sierra carga contra Adara y confiesa por qué no tenía relaciones con ella.

Hugo Sierra, de 46 años, ha abierto las puertas de su casa de Mallorca donde vive con su novia, Adara Molinero, de 26 años de edad, y su hijo, de nueve meses; y ha roto su silencio con una exclusiva en la revista ‘Lecturas’.

Esta entrevista se produce después de estar desaparecido en combate de los platós tras ser más que evidente la relación de más que amigos de su novia con Gianmarco. La historia de amor entre los concursantes ha acabado con la confesión hace unos días de la concursante de ‘Gran Hermano VIP 2019’ en la que aseguraba que está enamorada del italiano.

Dentro de la casa de ‘GH VIP’, Adara ha señalado que allí se siente “liberada” y ha confesado que no estaba a gusto con el padre de su hijo. Entre otras cosas, destapa que su pareja, Hugo, -que fue ganador de ‘GH’ 2018-, la rechazaba a la hora de tener relaciones sexuales, la insultaba y que no le gustaba que no trabajara. Unas declaraciones que le ha hecho al maestro Joao sin ser consciente de que todo se está escuchando y emitiendo, la igual que su relación con Gianmarco.

Hugo Sierra: “Si Adara y yo nos separamos, lucharé por mi hijo”

Ahora le ha tocado el turno de hablar a Hugo que no entiende como la mujer de su vida ha llegado a comportarse de este modo sin pensar en él ni en su familia y ante toda España y se siente destrozado. El uruguayo no es capaz de responder a si sigue siendo aún o no pareja de Adara: “Hasta que ella no salga, no puedo decir nada, pero nuestra relación pinta muy mal. Creo que cuando me vea, le va a cambiar el pensamiento”.

El uruguayo lo que sí tiene claro es que pasará si rompen su relación: “Si Adara y yo nos separamos, lucharé por mi hijo”, asegura con rotundidad. Unas palabras que son el titular de la portada de ‘Lecturas’.

Hugo confiesa las palabras que más le han dolido de Adara

Además ha respondido a los reproches de la concursante de ‘GH VIP 7’ en los que se quejaba de no tener sexo con ella desde hace cinco meses. “Me ha despellejado”, señala refiriéndose a la que todavía es su pareja. "No me acostaba con Adara por un problema físico tras el parto”, ha desvelado Hugo.

Sin embargo, una de las cosas que más ha indignado a Hugo es que Adara criticara que no trabaja. “Me puso de vago, fue de lo que más me dolió, muchísimo. No me merecía eso. Me dejé el alma montando el restaurante y su local de uñas”

“Estaba deshecho, con ansia y un dolor en el pecho”

El uruguayo cree que Adara se va arrepentir de su relación con Gianmarco y explica: “Ella piensa que yo no estoy, se quedó con el recuerdo malo de mi primer mensaje. Estaba nervioso y no supe transmitirle lo que quería. Adara es una persona que ve lo negativo y exagera”.

Hugo Sierra señala que ahora se encuentra “bastante mejor” que cuando se fue del plató. “Estaba deshecho, con ansia y un dolor en el pecho. La idea de ir a Madrid a que me pusieran imágenes dolorosas me ponía enfermo. Me derrumbé”.

Adara, que fue concursante de 'GH' 207, y Hugo comenzaron su relación después de que él saliera de ‘Gran Hermano Revolution’ 2018, alzándose como ganador. Al poco tiempo, se fueron a vivir juntos y tuvieron un hijo. Ahora ‘Gran Hermano VIP’ ha puesto patas abajo la historia de la pareja después de que Adara haya abierto los ojos con su relación y darse cuenta de que no es feliz.

Gianmarco: "La necesito, quiero abrazarla y compartir todo con ella"

Por su parte, Gianmarco, el último expulsado de 'GH VIP', también ha hablado en 'Lecturas' sobre el triángulo amoroso: "La relación de Adara con Hugo estaba rota antes de 'GH VIP'.

Unas declaraciones que se producen después de que haya confesado que está enamorado de Adara y que responden a los que le acusan de romper la relación de pareja. “Me he enamorado de Adara. La necesito, quiero abrazarla y compartir todo con ella. Duermo poco, estoy pendiente de lo que hace 24 horas”, ha declarado en la revista.