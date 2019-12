Hugo Molina, de tres años, gana ‘Got Talent’ 2019: así fue su actuación

Hugo Molina, de 3 años, se ha convertido en el vencedor de la quinta temporada de ‘Got Talent’ España 2019 gracias a su destreza y desparpajo para tocar el tambor. El pequeño es el ganador más joven de la historia del concurso a nivel mundial tras imponerse a los otros 11 rivales y se llevó un premio de 25.000 euros.

Desde el primer momento, Hugo se metió en el bolsillo al jurado del talent show de Mediaset, al público y a los espectadores. Obtuvo el codiciado pase de oro en su anterior actuación.

El joven tamborilero arrasa con millones de visualizaciones en Youtube y Facebook con sus actuaciones en el programa. Incluso esta final ha sido la más vista de la historia con más de 3 millones de espectadores.

Así fue la actuación de Hugo Molina en la final

Para la final, Hugo ha interpretado el villancico "Campana sobre campana", saliéndose totalmente de su registro. Al acabar, la ovación del público fue unánime. El presentador Santi Millán señalaba: “Se ha aprendido la canción para la final”.

Los comentarios del jurado no han podido ser más positivos. “Ha sido precioso, me ha encantado”, afirmaba Paz Padilla. Por su parte, Daniel Martínez le ha dado la enhorabuena al jovencísimo artista por su "brutal" número. “Después de cinco ediciones, jamás había visto algo así”, comentaba Edurne, sorprendida ante el talento de Hugo.

Dani Martínez destacaba de él que es “un máquina” y su número había sido “brutal” mientras Risto Mejide se deshizo en halagos, para lo que es él, señalando que “el don Hugo es irrepetible”. Edurne confesó que una vez más les había vuelto a sorprender. “Después de cinco ediciones, jamás había visto algo así.

“Lo de Hugo no lo había visto nunca, y creo que tampoco volveré a verlo más”, respondía Risto Mejide a su compañera, para después decirle: “Ya has hecho historia al ser el concursante más joven de 'Got Talent' a nivel mundial, y ahora estás a punto de hacer historia al ser el más joven que lo gane”.

Por su parte, Paz Padilla bromeaba después de quedarse asombrada con el pequeño y su talento: “¿Es verdad que se está sacando el carnet de conducir? Es para comérselo”.

Tras registrarse más de 800.000 votos, Hugo se alzaba como ganador. Sin embargo, por primera vez, el triunfador de la noche no se encontraba en el plató para recoger su premio debido a su escasa edad. Su actuación había sido previamente grabada, por lo que eran sus padres quienes celebraban desde el escenario la victoria del pequeño.

El Papa Francisco quiere conocerle

El vídeo de su actuación ha traspasado fronteras. El pequeño recibió varios mensajes de admiración de Sonsonas, Manuel Carrasco, y grandes percusionistas de todo el mundo como Scott Johnson o Kevin O´Neills.

Entre los mensajes, también se encontraba el del secretario general de la Conferencia Episcopal España, Luis Argüello, que le transmitió la invitación del Papa Francisco para ir con su familia a conocerle personalmente. "Te invitamos, cuando pasen las Navidades, a asistir al Vaticano para reunirte con el Papa Francisco. No te olvides de llevar tu tambor, ya que estamos seguros de que le encantará escucharte". Un mensaje que emocionó a los padres de Hugo, haciéndoles llorar.