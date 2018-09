Gisele Bündchen pensó en suicidarse durante su noviazgo con DiCaprio

La modelo brasileña, de 38 años, ha publicado su biografía: ‘Lessons: My Path to a Meaningful Life’ (Lecciones: mi camino hacia una vida con significado), en la que hace un repaso de su carrera, -que le ha llevado a ser una de las mejores modelos pagadas del mundo-, pero también ha desvelado sus luces y sombras de su vida, hasta ahora desconocidas, como los pensamientos suicidas que tuvo durante una época.

El libro saldrá a la venta el próximo 2 de octubre, pero antes, Gisele Bündchen ha hablado sobre el motivo que le llevó a escribir sobre su vida en una entrevista para ‘People’: “Sentí que tal vez era el momento de compartir algunas de mis vulnerabilidades, y me di cuenta que no cambiaría nada de lo que he vivido, porque creo que soy quien soy debido a esas experiencias. Las cosas pueden verse perfectas por fuera, pero uno no tiene ni idea de lo que está pasando en realidad. Creo que es momento de compartir algunas de las cosas que me hacen vulnerable y explicar por qué no cambiaría ninguna de las experiencias que he vivido”.

Gisele: “Me decían que mi nariz era demasiado grande y jamás saldría en una portada”

La modelo nació en Horizontina (Brasil) en el año 1980, creció con sus cinco hermanas, -una de ellas, su gemela-, y a los 14 años fue descubierta por un agente de modelos en Sao Paulo, en un centro comercial. “Me decían que mi nariz era demasiado grande y mis ojos demasiado pequeños y que jamás estaría en la portada de una revista”, ha recordado.

Sin embargo, lo que le vaticinaron nada tuvo que ver con la realidad, Gisele acabaría ocupando decenas de portadas. En 1997 alcanzó la fama internacional cuando desfiló en topless para Alexander McQueen. Tres años más tarde, firmó un contrato de 25 millones con Victoria's Secret y comenzó una relación con uno de los actores más deseados de la época, Leonardo DiCaprio.

Ataques de pánico y ansiedad

Todo sucedió a una velocidad tal, que le acabó produciendo ansiedad y ataques de pánico. El primero lo sufrió en el año 2003, tras tener una mala experiencia a bordo de un avión en el que se produjeron turbulencias más violentas de lo habitual.

Tras ello, comenzó a tener pavor a los espacios cerrados, incluso a los ascensores o a los túneles. “Me sentí impotente. Tu mundo se vuelve cada vez más pequeño y no puedes respirar. Es la peor sensación que he tenido”.

Bündchen pensó en quitarse la vida: “Si salto de mi balcón”

El viaje le dejó secuelas. La modelo recordaba cómo se sentía: “Estaba atravesando un momento maravilloso en mi carrera, estaba tan unida como siempre a mi familia y, en mi caso, siempre me había considerado una persona positiva. No podía entender por qué me sentía así, tenía la impresión de que no tenía derecho a sentirme mal, y era muy dura conmigo misma. No tenía fuerzas, me hacía pequeñita y no podía respirar. Es la peor sensación que podrías experimentar”.

Fue entonces cuando el pensamiento del suicidio irrumpió en su cabeza. “Empecé a pensar: si salto de mi balcón, esto se acabará y nunca más tendré que preocuparme por la sensación de que el mundo se me viene encima”.

Se quitó de fumar, beber y tomar azúcar

Llegados a este punto, el ángel de Victoria's Secret se dio cuenta de que necesitaba ayuda y acudió a un especialista. Tras rechazar un tratamiento de ansiolíticos, la modelo, junto a los profesionales que la atendían, apostaron por una cura más natural: cambiar su estilo de vida.

“Antes fumaba cigarrillos, me bebía una botella de vino y tres 'frappucinos' de moca todos los días. Lo dejé todo”, escribe la modelo. Tampoco volvió a consumir azúcar, -a sus hijos les tiene prohibido comer gominolas hasta en Halloween- y comenzó a practicar el yoga y la meditación para luchar contra el estrés.

En esta época de su vida, la modelo era novia de Leonardo DiCaprio. Se replanteó la relación y terminó con el actor en 2005. Gisele ha desvelado en sus memorias que la ruptura estuvo causada tras sentirse “sola” en todos los cambios que estaba sufriendo en su vida.

No se arrepiente de la decisión de dejar al actor porque “todos los que se cruzan en nuestro camino son maestros, entran en nuestras vidas para enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Yo aprendí mucho con él”, ha escrito en su biografía.