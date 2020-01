Las impactantes palabras de la ex de Rufián al no poder recuperarle por estar con otra

Gabriel Rufián y Mireia Varela llevaban juntos casi una década y tenían un hijo en común, Biel, de 8 años. Sin embargo, hace un año se separaron, una noticia que pasó casi desapercibida ya que los dos siempre han mantenido su vida privada en un plano discreto. Ahora, la exmujer del líder de ERC no ha podido evitar proclamar a los cuatro vientos su amor por el político y su dolor y tristeza por haberle perdido para siempre.

Parece que la ex de Rufián tenía esperanzas de volver con él pero estas se han disipado al ser consciente de que ya no podrá recuperarle porque está con otra, Marta Pagola,jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados. Pocos meses después de la ruptura, se relacionó a la nueva pareja.

“Terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor”

Mireia, que se licenció en filóloga hispánica en 2016, ha escrito este mensaje desgarrador en Instagram junto a una imagen en negro. “Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y deseé cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor”.

“Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida”

Después Mireia continúa expresando el dolor que siente por todo lo ocurrido: “He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal”.

“Hay errores que no se perdonan. La vida son batallas y yo me rindo”

La ex de Rufián sólo tiene buenas y bonitas palabras para el padre de su hijo, que tiene 8 años. “No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren. Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan. La felicidad ni se busca ni se alcanza ni se encuentra, se construye. La vida son batallas; a veces hay que luchar y otras hay que saber rendirse. Y yo me rindo”.

La historia de amor de Mireia y Rufián comenzó en el metro. El catalán la veía en el metro un día tras otro hasta que se lanzó a dar el paso de darle un papel en el que había escrito su número de teléfono y su correo electrónico, y Mireia contactó con él.