Makoke, expulsada de 'GH VIP 6': "A Kiko Matamoros le gustan jóvenes. No me extrañaría que tuviese novia"

'GH VIP 6' ha celebrado este jueves su gala 10. Makoke ha sido la expulsada, y Koala se ha salvado. La exmodelo ha protagonizado un duro enfrentamiento al comienzo del programa por la supuesta infidelidad que cometió con Carlos Lozano.

Makoke, que ha salido con un 55,5% de porcentaje de votos, ha asegurado en plató que estaba contenta, a pesar de todo: "Me da rabia y pena, porque lo he dado todo. Pensaba que iba a salir antes, por el mal concepto que tiene la gente de mí. No obstante, creí que me iría con un porcentaje mucho mayor".

También ha arremetido contra Koala: "Le calé desde la primera semana. Yo creo que tiene como gatitos en el estómago; es como si no quisiera nadie con la gente. Le gusta sentirse distinto a los demás".

"A Kiko le gustan jóvenes"

Como no podía ser de otra forma, Makoke ha hablado de Kiko Matamoros, su expareja. La exmodelo ha visto en plató vídeos en los que ella misma afirmaba: "Pensaba que Kiko era imprescindible en mi vida, pero no. He aguantado y he tragado mucho". También tuvo la oportunidad de escuchar lo que el televisivo había dicho sobre ella: "No voy a entrar en el tema. Para mí ella tampoco es indispensable. Ojalá encuentre a alguien que la quiera".

A Makoke le han sorprendido estas palabras: "No quiero entrar en la guerra con Kiko, pero creo que es injusto lo que ha dicho sobre mí".

Asimismo, ha asegurado que "a Kiko le gustan jóvenes": "Me esperaría que tuviese novia. No me haría mucha gracia, pero lo entiendo".

"Yo no sé si quiero pareja, pero necesito mucho cariño", ha añadido. En cuanto a Tony Spina, con quien ha tenido cierto tonteo en la casa, ha confesado que "no cree" que el cariño hubiese llegado a mayores.

"Lo de Miriam es intolerable"

"Me pareció muy bajo lo que hizo Miriam Saavedra: me levantó la falda alegando que tenía derecho a hacerlo porque yo había protagonizado una portada de Interviú. Es intolerable", ha dicho sobre un tenso momento que vivió con la peruana en Guadalix.

También ha añadido que no entiende "cómo la gente puede aplaudirla y apoyar esos comportamientos".

Los nuevos nominados son Koala, Miriam y Aurah.

Y tú, lector, ¿te alegras de que se haya ido Makoke?