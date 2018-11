Tenso enfrentamiento en la gala de 'GH VIP 6' por la "infidelidad" de Carlos Lozano y Makoke

La gala 10 de 'GH VIP 6' ha comenzado movidita. Uno de los primeros temas que han salido a relucir este jueves ha sido la supuesta infidelidad de Makoke y Carlos Lozano.

Recordemos que Miriam Saavedra, ex del presentador, soltó la bomba este martes: "Makoke y Carlos se liaron cuando él estaba con Mónica. Me lo contó él".

La exmodelo, desde entonces, ha negado la mayor, y en la gala lo ha vuelto a hacer: "A mí me da mucha vergüenza hablar de este tema. Igual Carlos le dijo algo parecido, pero no fue así".

Mónica Hoyos, por su parte, no se cree que Carlos Lozano se haya pronunciado al respecto, algo que sí ha hecho, como te adelantamos en 'Gritos'. "No me creo que él se haya pronunciado sobre esto. No me lo creo porque he tenido con él una relación muy larga, y le conozco. Él no hablaría de Makoke. Él sigue siendo un caballero", ha dicho.

Miriam no ha cambiado ni un ápice su versión: "Fue hace veinte años. Y ocurrió una vez. Él me lo contó, estoy segura. Yo estoy apechugando con mi verdad. Y soy responsable de ello".

Carlos Lozano demanda a Miriam

el miércoles Carlos Lozano entró por teléfono en ‘El programa de Ana Rosa’ para desmentir que hubiera tenido una relación o ‘affaire’ con Makoke mientras estaba con Mónica.

Además, anunció que tomará medidas legales contra su exnovia: “Esto es el pan de cada día. Yo creo que esto lo voy a poner en manos de mis abogados (…) No puedes hacer acusaciones tan graves sobre todo cuando hay niños, mi hija, los hijos de Makoke…Hay terceras personas. Esta chica tendrá que retractarse, si no lo hace nos juntaremos los abogados de Makoke y los míos y pondremos fin a toda esta historia”.

Carlos explicó que Makoke y él son “amigos desde hace muchos años, pero no somos íntimos” para después acabar atacando a su expareja: “Miriam quiere meter cizaña a las dos para hacer daño y se le ocurre: ¡Me lo ha contado Carlos’. Ya ves cómo ésta…yo la veo totalmente desequilibrada”.

Después continuó diciendo: “Ha hecho daño a mi hija. Ahora voy a demostrar quién es. Siempre que bebe, la lía. ¡Basta ya! No todo vale en esta vida para hacer televisión y ganar dinero”.