'GH VIP' - Las "mentiras" de Isa Pantoja, la bronca de Jorge Javier y la expulsión de Garó

La novena gala de 'GH VIP' no ha podido tener más 'salseo'. La protagonista indiscutible de la noche ha sido Isa Pantoja, que ha visitado la casa para celebrar su cumpleaños y para charlar con Asraf, con quien tuvo un flirteo en el concurso.

Hubo mucha polémica cuando ambos coincidieron en la edición porque ella tenía novio, Omar Montes, y se emitieron unas imágenes de ambos bajo el edredón. Se oían besos, pero la joven siempre lo negó.

El concursante, en cambio, dijo que sí había pasado, desmontando por completo la teoría de Chabelita, a quien ha dejado de "mentirosa".

"He venido porque es mi cumpleaños... Te quería decir que te he estado cuidando un montón desde plató, y que es verdad que contigo he pasado aquí muy buenos días, pero, igual que te digo las cosas buenas, te digo las malas", le ha dicho Isa.

"He visto cosas que no me han gustado, pero ya te las diré fuera. Te tengo mucho cariño y mucho aprecio, y quiero que sepas que yo en ningún momento dije nada de 'lo nuestro' porque nunca ha pasado. Tú lo has estado negando durante mucho tiempo... Y no entiendo por qué dijiste que tuvimos algo cuando no fue así", ha continuado.

"Sé que estuvo fuera de lugar que nos metiésemos debajo de las sábanas, que nos diésemos cariño, que te pusieras encima de mí... Pero no pasó nada. Lo único que conté fue lo que pasó, y arrepentida, porque yo tenía novio".

"Nos dimos masajes que se interpretaron mal, pero yo en ningún momento dije que nos hayamos enrollado, porque no fue así, y vengo a que lo aclares". "Ojalá hubieran pasado más cosas, porque me gustabas, pero no fue así".

Yo voy a contar la verdad. Hubo besos en la boca, hubo picos, fueron muy cortos...

Asraf, tras escuchar a Isa, le ha desmontado toda la versión: "Yo voy a contar la verdad. Hubo besos en la boca, hubo picos, fueron muy cortos... Yo quería decir la verdad, y que después se me juzgue por ello".

"¡Eres un mentiroso. Yo he venido aquí con muy buena intención!", ha contestado Chabelita, visiblemente molesta.

"Yo he dicho la verdad, y lo que ha pasado. Si de esto va la tele, yo paso", ha contestado el joven.

¿Lo mejor de todo esto? Que la conversación no acaba aquí, pues Chabelita va a pasar la noche en la casa.

Ángel Garó, expulsado

Ángel Garó ha sido el expulsado. La audiencia ha decidido penalizarlo a él y salvar a Asraf Beno. Aunque, no obstante, el artista pidió a los espectadores que le votaran para salir.

En el plató ha confesado que está muy cansado: "Estoy achicharrado. Esta última experiencia me hace sentirme muy agredido. No es por falta de simpatía, sino quizá por el exceso".

"Yo he intentado que la casa de 'GH VIP' sea un hogar. Por eso me puse a cocinar tanto. Recuerdo con enorme cariño cómo al principio la gente me lo agradecía", ha añadido. "Mi error ha sido tomarme demasiado en serio a todos. Me lo tomaba todo muy a pecho".

El artista ha dicho que es "una persona apaleada", recordando los trágicos episodios que ha vivido en los últimos meses con su expareja, quien le denunció por agresiones.

También ha habido tiempo para hablar de los polémicos comentarios de Ángel Garó. Jorge Javier Vázquez le ha dicho que él es su "peor enemigo".

"Yo no creo que seas racistas, pero había expresiones que denotaban cierto clasismo", le ha espetado el presentador. "Hay cosas que antes las hacíamos a la ligera y ahora la gente no las acepta. Tenemos que ir al compás de los tiempos", ha añadido.

Mi error ha sido tomarme demasiado en serio a todos Ángel Garó

"No todos somos iguales. Tú tienes una carrera que te avala, pero cuando entras al concurso sois todos iguales Y yo creo que es porque te avergonzabas de estar en 'GH VIP'". "Sí, es así", ha contestado Ángel.

Los nominados

Los concursantes han nominado en el confesionario, en solitario, en vez de a la cara, como suelen hacer.

Los que más votos han obtenido para abandonar el concurso de Telecinco han sido Mónica, Koala y Makoke. Una lista que se ha visto alterada por la decisión final de Asraf Beno, que al haber salido favorito ha podido sacar de la palestra a Mónica y meter a Tony Spina.

Así pues, la lista definitiva de nominados es: Tony Spina, Koala y Makoke.

