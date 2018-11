'GH VIP': Isa Pantoja pasa una noche de desenfreno y hace llorar a su ex, Omar Montes, en directo

Omar Montes, exconcursante de 'GH VIP' y ex de Isa Pantoja, ha abandonado este jueves el plató del programa de Telecinco.

La culpable ha sido Chabelita, que está en la casa de Guadalix para reencontrarse con su 'amigo' y concursante Asraf.

Pero este no ha sido el detonante del drama. Omar se ha puesto a llorar cuando Isabel ha contado, en conexión desde el confesionario, que había "dormido muy poco".

"En el corazón de Isa mando yo"

"Ayer estuve en una fiesta, no me acuerdo cuándo me dormí", ha detallado la hija de la tonadillera. "En la casa éramos muchos los que nos hemos quedado a dormir".

En ese momento, Omar se ha puesto a llorar y se ha ido del plató, visiblemente afectado por ver que su ex sigue haciendo su vida sin él.

Más tarde ha vuelto y ha dicho que siente "impotencia, más que otra cosa", porque este jueves Isa va a reencontrarse con Asraf, con quien tuvo un importante tonteo en la casa.

También ha asegurado que Asraf nunca estará con Isa: "En el infierno manda Satanás, en el cielo manda Jesús y en el corazón de Isa mando yo".