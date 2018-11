'GH VIP': Jorge Javier Vázquez abronca fuertemente a Ángel Garó en la gala 9

'GH VIP' ha celebrado este jueves su gala 9. En esta, Jorge Javier Vázquez ha abroncado fuertemente a Ángel Garó por comentarios inapropiados que ha hecho el artista en la casa a Asraf Beno.

"Te rogamos que no vuelvas a usar más esas expresiones. No envíes a la gente a su país de origen", le ha dicho el presentador en directo desde plató.

"Si te lo digo es porque mucha gente puede sentirse ofendida por esos comentarios. No entiendo la necesidad de mandar a nadie a ningún sitio", ha apuntado Jorge Javier.

"Vete a cantar a Marruecos", ha sido la frase exacta que le dijo.

"No quiero que me den lecciones"

Garó no ha rectificado en un principio. Incluso se ha enfrentado con el presentador: "No he venido a que nadie me lea la cartilla, hagan demagogia y me den lecciones de educación".

Más tarde, el actor se ha disculpado: "Pido de corazón disculpas a quien se haya podido molestar, no había intención por mi parte de hacer daño".

Recordemos que ambos eran los nominados de esta gala, y la audiencia finalmente ha decidido expulsar a Garó.