'GH VIP' - Asraf deja de mentirosa a Isa Pantoja: "Sí que nos liamos"

'GH VIP' ha contado en su novena gala con la visita sorpresa de Isa Pantoja a la casa. La exconcursante ha acudido a ver a Asraf, con quien tuvo un flirteo en el concurso.

Hubo mucha polémica cuando ambos coincidieron en la edición porque ella tenía novio, Omar Montes, y se emitieron unas imágenes de Isa y Asraf bajo el edredón. Se oían besos, pero la joven siempre lo negó.

El concursante, en cambio, dijo que sí había pasado, desmontando por completo la teoría de Chabelita, a quien ha dejado de "mentirosa".

"He venido porque es mi cumpleaños... Te quería decir que te he estado cuidando un montón desde plató, y que es verdad que contigo he pasado aquí muy buenos días, pero, igual que te digo las cosas buenas, te digo las malas", le ha dicho Isa.

"He visto cosas que no me han gustado, pero ya te las diré fuera. Te tengo mucho cariño y mucho aprecio, y quiero que sepas que yo en ningún momento le dije nada de 'lo nuestro' porque nunca ha pasado. Tú lo has estado negando durante mucho tiempo... Y no entiendo por qué dijiste que tuvimos algo cuando no fue así", ha continuado.

"Sé que estuvo fuera de lugar que nos metiésemos debajo de las sábanas, que nos diésemos cariño, que te pusieras encima de mí... Pero no pasó nada. Lo único que conté fue lo que pasó, y arrepentida, porque yo tenía novio".

"Nos dimos masajes que se interpretaron mal, pero yo en ningún momento dije que nos hayamos enrollado, porque no fue así, y vengo a que lo aclares".

"Ojalá hubieran pasado más cosas, porque me gustabas, pero no fue así".

Asraf: "Hubo... hubo besos"

Asraf, tras escuchar a Isa, le ha desmontado toda la versión: "Yo voy a contar la verdad. Hubo besos en la boca, hubo picos, fueron muy cortos... Yo quería decir la verdad, y que después se me juzgue por ello".

"¡Eres un mentiroso. Yo he venido aquí con muy buena intención!", ha contestado Chabelita, visiblemente molesta.

"Yo he dicho la verdad, y lo que ha pasado. Si de esto va la tele, yo paso", ha contestado el joven.

La verdad es que todo suena bastante... chungo.

¿Qué opinas? ¿Quién dice la verdad?