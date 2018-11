Fuerte bronca en 'Sálvame' entre Belén Esteban, Chabelita y Omar Montes

'Sálvame' vivió este miércoles una fuerte bronca, en esta ocasión protagonizada por Belén Esteban, Omar Montes e Isabel Pantoja (hija).

Omar Montes acudió al espacio de Telecinco porque su ex, Chabelita, había acudido previamente a 'El programa de Ana Rosa'. Recordemos que ambos son exconcursantes de la edición presente de 'GH VIP' y que rompieron su relación sentimental cuando Isabel fue expulsada, una plaza que ocupó posteriormente el joven.

Desde que ambos dejaron el reality, se ha hablado mucho de que podrían haberse visto de nuevo en la intimidad, algo que ellos siempre han negado... hasta ayer.

Omar Montes lo confiesa todo

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', siempre ha estado con la mosca detrás de la oreja de que ambos se habían vuelto a ver tras su ruptura. Y este miércoles se lo preguntó a Omar, a lo que él respondió: "Estamos a ver si volvemos", dijo.

También confesó que ambos han dormido "abrazaditos" y que aún sigue queriendo mucho a la hija de Isabel Pantoja.

Todo estaba siendo muy bonito, demasiado para el espacio de Telecinco. La calma se turbó cuando Omar y Jorge fueron a 'El programa de AR' a buscar a Chabelita, que estaba visiblemente enfadada con Omar tras escuchar unas declaraciones de una exnovia de él, una tan Ane, con la que, presuntamente, habría retomado el contacto en los últimos días.

"El día que no salgan chicas diciendo que han estado con él, tendremos algo serio", dijo la hija de la tonadillera.

Omar se intentó defender de todas las acusaciones y de las declaraciones de su ex, asegurando que hace mucho tiempo que no tenían nada. "Hace mucho tiempo que no estoy con ella", dijo.

Belén Esteban acaba discutiendo

Por allí también andaba Belén Esteban, que avivó el fuego diciéndole a Isa que la culpa era suya. Al meterse en el lío, Omar estalló contra la de San Blas.

"Estoy harto de que siempre me dejéis de malo en esta historia", espetó a la 'princesa del pueblo'. A lo que ella respondió que la "culpa" era de Isa por haber vuelto con él.

¿Crees que estos dos tortolitos finalmente acabarán juntos?