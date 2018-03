La final de Eurovisión 2018, con Amaia y Alfred, se podrá seguir en salas de cine de toda España

La final del Festival de Eurovisión 2018, con el dúo formado por Amaia y Alfred como representantes de España, se podrá seguir en salas de cine de todo el país, gracias a un acuerdo alcanzado entre RTVE y la empresa de exhibición Cinesa para su retransmisión.

Según han indicado fuentes de la Corporación pública a Europa Press, la final, en la que se conocerá al ganador en la 63ª del Festival de Eurovisión, podrá verse en los 44 cines que Cinesa tiene repartidos por toda España el próximo 12 de mayo.

De este modo, el dúo que integran los jóvenes Amaia y Alfred representará a España en la próxima edición del concurso que se celebrará en Lisboa (Portugal) entre los días 8 y 12 de mayo. Así lo decidió el público el pasado enero, en el programa especial 'OT: Gala Eurovisión', que ofreció en directo La 1 de TVE.

Amaia, pamplonesa de 18 años, y Alfred, catalán de 20 años, interpretarán el tema musical 'Tú canción', de Raúl Gómez y Sylvia Santoro, una balada acústica a piano que narra una primera vez. Raúl Gómez, sevillano de 24 años, fue ganador del talent show 'El número 1' en 2013 y autor de temas para Rosa López o Blas Cantó.

España, que en los últimos años había apostado por canciones que incluían el inglés en sus letras -'Do it for your lover', de Manel Navarro, o 'Say Yay!', de Barei-, acudirá en esta ocasión con un tema íntegramente en castellano.

A lo largo de su historia en el Festival europeo de la canción, España se ha decantado mayoritariamente por solistas como representantes o, en menor medida, por grupos musicales. En esta ocasión, será un dúo el que se suba al escenario en Eurovisión el próximo mes de mayo en la capital portuguesa.