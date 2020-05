La pregunta irónica de Feliciano López sobre el FRAP que ha generado una gran polémica

Feliciano López está recibiendo críticas e insultos como “ignorante”, “paleto” o “fascista” después de meterse en medio de la polémica que se ha generado tras llamar Cayetana Álvarez de Toledo "hijo de terrorista" a Pablo Iglesias este miércoles en el Congreso. Unas palabras que hacen referencia a la militancia del padre del líder de Podemos, Francisco Javier Iglesias Pérez, en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) durante la Transición. "Disculpen mi absoluta ignorancia, ¿el FRAP perpetró acciones terroristas allá por los años 1973-75?”, pregunto en Twitter.

Después, el exmarido de Alba Carrillo, a sabiendas de las críticas que le iban a caer, añadió: “No había nacido todavía y si a eso le sumamos que soy un pijo, tenista, tonto, subvencionado, analfabeto estoy seguro que entenderán mi pregunta. Gracias". El tuit se ha compartido más de 5.000 veces y tiene más de 18.000 'Me gusta'.

Disculpen mi absoluta ignorancia,el FRAP perpetró acciones terroristas allá por los años 1973-75?No había nacido todavía y si a eso le sumamos que soy un pijo-tenista-tonto-subvencionado-analfabeto estoy seguro que entenderán mi pregunta.Gracias — Feliciano López (@feliciano_lopez) May 27, 2020

Algunas de las críticas e insultos que ha recibido

Entre las críticas que ha recibido se pueden leer: "Yo tampoco había nacido en 1789 y no por eso pregunto qué es la Revolución Francesa Pero es que yo no soy una pija-tenista-tonta-subvencionada-analfabeta, igual esa es la razón", "La ignorancia se combate leyendo. Lee un poco y tú mismo podrás responderte a esa pregunta. Aprovecha ahora que no tienes competición" o "Te lo dices tú solo, te faltó lo de picha brava que te mola ir dejando también corazones rotos ...".

O estas otras: "Que alguien le explique al Borja Mari que del 73 al 75 había una dictadura en España", "Eres tan paleto que no merece la pena ni responderte. Sólo te lo resumo de una,el frap luchó contra un régimen dictatorial" o "Tranquilo Feli, no seas tan duro contigo mismo no creo que seas tonto, lo que eres es un fascista, por eso no eres capaz de ver la realidad con claridad. Si fueras capaz de agarrar un libro dejarías de ser, además, un ignorante! Ánimo majooo" o "Gracias por tus aportaciones, licenciado. No sabía yo que entre fracaso de torneo y torneo te habías hecho experto en política y dice todo, en fascismo".

Aunque también ha recibido mensajes de usuarios que apoyan su pensamiento sobre que el FRAP "perpetró acciones terroristas". Unos minutos antes, Feliciano López también había criticado en las redes el pacto del Gobierno con Bildu. "La culpa del pacto con un partido que ensucia el Congreso de los Diputados con su mera presencia es....(emoticonos de tambores) ....mía".