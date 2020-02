Fani desvela un pasado de malos tratos y se arrepiente de serle infiel a Christofer.

La concursante de 'La isla de las tentaciones', Estefanía Carbajo, más conocida como Fani, ha concedido su primera entrevista exclusiva en la revista ‘Lecturas’ en donde se ha mostrado arrepentida de haberle sido infiel a su novio desde hace 7 años, Christofer, tras caer en la tentación de mantener relaciones con Rubén Sánchez, escort de lujo y exfutbolista, a pesar de estar con Christopher, su novio desde hace 7 años.

Además, Fani ha señalado que le está costando digerir la inesperada fama que está teniendo tras su paso por el reality que finalizó su grabación el pasado mes de junio. “A veces me agobia y me asusta. Es muy doloroso que algunos se inventen cosas sobre mí”.Un infierno que también está viviendo su novio, que ha tenido que cogerse unos días de vacaciones por el acoso que está recibiendo.

“Me cuesta asimilar que tanta gente me insulte de forma tan cruel, amenazándome”

El triángulo amoroso que se ha formado ha llevado a Fani a ser una de las concursantes protagonista de ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, el hecho de que se esté televisando su infidelidad le está acarreando duras consecuencias. “Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome. Lo que ha pasado no te da derecho a que me insultes desde las redes”, ha señalado.

"Christofer se ha comido toda la mierda. Mi dolor es haberle traicionado

Respecto a la traición pública que le hizo a su novio Christofer ha señalado: “¡Tengo un dolor en mi corazón que estoy rota! (...) Él lo ha pagado todo, se ha comido toda la mierda. Mi dolor es haberle traicionado. Nunca me lo voy a perdonar”, ha confesado llorando durante la entrevista.

Fani desvela que sufrió malos tratos

Estefanía se siente desbordada y muy arrepentida por el daño que ha causado a Christofer, al que describe como “un pilar fundamental” para su hijo y la persona que le ha apoyado en los momentos más difíciles con su expareja, a quien tuvo que denunciar por malos tratos. “Viví situaciones muy graves y ahora me insulta por redes”, ha señalado.

Respecto a la participación en el reality asegura que “no obligué a Christofer a ir a 'La isla de las tentaciones' ni me costó convencerlo ni le mentí”. Aunque señala que lo pasó tan mal que “dormía con mis compañeras”, al tiempo que ha reconocido que su relación no atravesaba su “mejor momento” y Fani lo asumió todo como “una prueba”.

“Me duele que Christofer sufra tanto por mi culpa y no haber sido consciente”, ha valorado después de los meses que han transcurrido desde que acabó la grabación del reality.

También se arrepiente de presentarse como la hija de uno de ‘Los Chunguitos’ o de ‘Los Chichos’

También ha hablado de sus dudosos orígenes, de los que hablaba en su vídeo de presentación: “Mi padre podía ser o José de ‘Los Chunguitos’ o Emilio de ‘Los Chichos’”. Ahora también se muestra arrepentida por haber soltado esta frase tan a la ligera. “No fui consciente cuando lo dije, no quería hacer daño a esas familias. ¡Me está dando ansiedad! Tengo la culpa de lo que está pasando”, ha dicho entre lágrimas.

Fani también ha hablado de su dura infancia por culpa de una de las parejas de su madre. Esto llevó a que la concursante del reality fuera recalando en diferentes hogares de familiares, “que no aguantaron”.

Una infancia infernal

Después, cuando era adolescente, se fue a vivir con su padre, “pero yo era indomable” hasta que acabó yéndose a vivir a casa de su primer novio. “Su madre me ha criado como a una hija”.

Fani ha revelado que sus padres han estado “en el hoyo” y que tiene dos hermanas pequeñas de distinto padre. Además ha confesado que su madre las abandonó y que sufrió “un martirio con el padre de mi hermana pequeña”.

“Viví situaciones violentas y muy fuertes hacia mi madre y hacia mí, con cinco o seis años. Es el causante de que ella se fuera”, ha contado con lágrimas en los ojos.