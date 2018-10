Eva González, sobre su fichaje por 'La Voz', en 'El Hormiguero' : "El sí no me salió de primeras"

La noche de este miércoles ha visitado El Hormiguero Eva González. Una presencia que se justificada por ser la nueva presentadora de la próxima edición de La Voz.

Se presuponía que el programa conducido por Pablo Motos iba a ser quien diera la exclusiva en prime-time sobre quién sería el sucesor de Jesús Vazquez, anterior presentador del conocido talent show. Pero a media tarde, varios medios especializados en TV adelantaban en primicia el nombre de Eva González.

Eso sí, El hormiguero comenzaba la noche haciendo ver que la supuesta noticia era, todavía, una incógnita.

Según cuenta la todavía presentadora de Masterchef, "el sí no me salió de primeras", porque, dice: "cuando me llamaron, colgué rápidamente, me puse tan nerviosa que colgué. Pero luego dije, tengo que devolver esa llamada".

"Es un formato que me apasiona. A mí me apasiona la música, es mi medio donde yo siempre me he sentido a gusto", reconoce Eva González.

Adiós a Masterchef

Con este nuevo paso en la vida profesional de Eva González es imposible no pensar en lo que deja atrás: uno de los formatos que más audiencia tiene en TVE como es Masterchef.

En este sentido, la presentadora ha explicado que "dejo atrás un equipo con el que he estado seis años, quince ediciones de Masterchef. Esa parte de melancolía y de pena también la tienes"