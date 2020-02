Críticas contra Estrella Morente: "Es la primera vez que he sentido asco viendo una Gala de OT"

La polémica está servida en ‘Operación Triunfo’. Estrella Morente se ha convertido en protagonista de las redes sociales por su actuación en la Gala 6 de OT 2020 en la que compartía escenario con Nia. La cantante, mujer del torero Javier Conde, decidió cambiar la letra de ‘Volver’ en pleno directo este domingo para hacer un alegato a favor de los toros después de las duras palabras de una concursante, Maialen, contra los taurinos y la fiesta nacional.

La canción de Estrella Morente ha sido interpretada como un desafío al programa y a TVE al no contar con el beneplácito de ninguno para hacerlo, algo que les pilló por sorpresa a todos. "No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos", ha tenido que explicar el director de Gestmusic ante la polémica.

No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos. https://t.co/MUKHZ2WFyP — Tinet Rubira (@tinetr) February 23, 2020

Morente recitó unos versos de José Bergamín en defensa de la tauromaquia: “Ni el torero mata al toro ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego”. Así fue la polémica actuación:

📺 Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6. Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

Maialen llama “nazis” a los taurinos

La actuación de Estrella Morente se produce en respuesta a las polémicas palabras que Maialen pronunció días antes. Sus críticas contra los toros y los taurinos a los que llamaba "nazis", provocaron que el Defensor de la Audiencia, -que responde a las quejas de los espectadores-, tuviera que dar explicaciones por ello y pedir disculpas.

Las polémicas palabras de la concursante contra la fiesta taurina fueron: “Se está sacrificando a un animal. Y se les puede sacrificar poniéndole una inyección y que el animal no sufra o se le puede sacrificar metiéndole en un plaza y haciéndole pasar un estrés del copón, clavándole banderillas en la espalda, mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonados”.

Después continuaba diciendo: “Hay que ser muy psicópata. Es muy nazi, mucho. Y encima te vienen y te dicen que los toros dan mucho dinero. No me sé las cifras, porque no me las sé, pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquialimpiando mierda para poder mantenerme en mi vida... Me quitan dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia. porque cogen dinero de los impuestos. Y si comparas el dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal”. Un pensamiento que fue apoyado por varios de sus compañeros de 'OT' al igual que por muchos jóvenes en las redes sociales.

Maialen hablando sobre el tema toros que estaba diciendo Ari, te adoro MAIALEN #OTDirecto23Epic.twitter.com/qSSTwWUIkE — 𝐒𝐰𝐞𝐯𝐞𝐧 🔇 (@Driewtide) January 23, 2020

Críticas contra Estrella Morente: "Es la primera vez que se sentido asco" o es "una marranada"

Estrella Morente era la artista invitada por ‘OT’ para cantar junto a la favorita de la semana pasada, Nia, la conocida canción de ‘Volver’, de la película de Pedro Almodóvar. Durante toda la semana, la cantante acudió a la Academia y no hizo ningún comentario al respecto sobre las polémicas palabras de Maialen. Decidió guardarse la réplica para el directo y así no tener ningún tipo de veto.

Anne fue la quinta expulsada en una triple nominación. Más tarde, se produciría otra novedad del programa este año, los profesores utilizaron su derecho de no salvar a ninguno de los nominados.

Sin embargo, lo más comentado ha sido la polémica actuación de Estrella Morente, que está siendo muy criticada en las redes sociales y ha convertido a la cantante en ‘Trending topic’. Estos son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter contra ella:

