Así es la carta de Emma Watson a una mujer que falleció tras negársele el aborto

"No querías convertirte en la cara de un movimiento; querías un procedimiento que te hubiera salvado la vida". Estas son las palabras con las que la actriz Emma Watson comienza una carta que ha dedicado a Savita Halappanavar, una mujer irlandesa de origen indio de 31 años que murió después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto.

Esta es sólo una muestra más de la Watson más activista. Y es que no es la primera vez que la actriz utiliza su estatus para dar visibilidad a temas como la sostenibilidad o la igualdad de género.

Ahora, Emma Watson ha aprovechado un espacio en la revista Porter Magazine para, dice, "mostrar el más profundo respeto al legado de Halappanavar".

It was a great honour to be asked by @PORTERmagazine to pay the deepest respect to the legacy of Dr Savita Halappanavar, whose death powered the determination of activists to change Irish abortion laws & fight for reproductive justice all over the world. https://t.co/KZWRpp7btOpic.twitter.com/yLDXgcHKyh