Edurne niega su mudanza a Mánchester: "Estoy aquí porque tengo mi trabajo aquí"

"De repente ha saltado la noticia de "se muda" pero cómo me voy a mudar si es que es imposible, si estoy aquí sin parar. No, no, no. Yo sigo como todos estos años, voy y vengo porque es verdad que viajo muchísimo pero al final estoy aquí porque tengo mi trabajo aquí", ha contestado Edurne en un evento sobre viajes organizado por Peugeot sobre su posible mudanza a Manchester, donde juega su novio, el futbolista David de Gea.

"De repente, han empezado a salir las noticias y yo como que es inviable. Es que además la gente si es inteligente verá que no, que es que no puedo".

La cantante asegura que su vida sigue "exactamente igual" aunque, de cara a las navidades, planea viajar a Mánchester con toda su familia para pasarlas allí ya que su novio "no para de jugar" en fiestas.

"Estoy intentando tener descanso porque además las Navidades, no sé si os lo he dicho a vosotros alguna vez pero yo soy muy familiar, me gusta estar con la familia y para mí es una fecha muy importante e intento reservarla para estar con todos. Yo creo que de momento sí. No quiero arriesgarme a decirlo porque ya sabes que en esta vida de repente surgen cosas pero me gustaría y espero que sí", ha zanjado Edurne.