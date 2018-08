Diego Matamoros, contra su hermana Laura: "Está con mi padre y yo no le valgo"

El nuevo capítulo en la batalla de Diego Matamoros contra su padre, Kiko Matamoros, ha alcanzado a su hermana Laura. La joven se ha visto envuelta en toda la polémica que han generado su padre y su hermano a raíz de la famosa exclusiva de la boda de Diego.

Y es que el conflicto familiar se ha recrudecido mucho más este martes cuando Kiko decidía romper todos los lazos con su hijo al grito de "miserable, estúpido y sanguijuela".

Por su parte, Diego se mostraba de lo más dolido con su hermana Laura al considerar que forma parte de la "sociedad limitada" de su padre: "Sé que está con mi padre y yo no le valgo. Siempre la voy a querer pero se está confundiendo con el tío que le está sacando la pasta, al final me dará la razón".

Kiko dice que es "el colmo de la miseria"

Unas declaraciones que llevaron a perder los nervios a Kiko: "Llevarte por delante a tu hermana es el colmo de la miseria. Si tu hermana hablara de ti pedazo de estúpido te tenías que ir de este país, a ver si te queda claro". Además, Matamoros arremetía duramente contra Diego asegurando que nunca ha ganado dinero gracias a él: "No me has dado un duro a ganar nunca, no me haces ninguna falta, yo a ti sí porque eres una sanguijuela que vive de mí".

Una serie de declaraciones que no terminaron ahí, pues Kiko decidió incitar a su hija a que demandara a su hermano: "No quiero volver a saber de ti nada en mi vida, eres un auténtico miserable, no te perdono lo que has hecho con tu hermana, espero que te denuncie, ella y la revista".