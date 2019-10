Las marcas se vuelcan en la celebración del Día del Cáncer de Mama

Desde Vozpopuli nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama que se celebra este sábado día 19. Últimamente, las marcas de moda y belleza realizan acciones especiales de apoyo a la mujer para este día y cada vez son más numerosas las firmas que diseñan una prenda especial cuyos beneficios van destinados a diferentes organizaciones que apoyan a las víctimas o ayudan a la investigación sobre la enfermedad.

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres. Cada año se diagnostican más de 32.000 mujeres con esta enfermedad en España convirtiéndose en la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Gracias a la investigación, hoy 8 de cada 10 mujeres superan la enfermedad a los 5 años de su diagnóstico. Por ello sean bienvenidas estas y muchas otras causas benéficas que podremos encontrar en el mercado a lo largo de estos días.

La colección Pink Pony Ralph Lauren

La campaña Pink Pony es una iniciativa mundial que lleva a cabo Ralph Lauren en la lucha contra el cáncer, los programas de apoyo para la detección, el diagnóstico precoz, el tratamiento, la educación y la exploración del paciente. Su principal misión es reducir la desigualdad en la acceso a los tratamientos de cáncer para garantizar un tratamiento de calidad lo antes posible y mejorar las probabilidades de curación.

Podemos encontrar una colección de prendas donde el protagonista es el color rosa y donde el emblemático logo de la firma se fusiona con la palabra Live.

Gafas solidarias de Guess

Por cuarto año consecutivo, Guess y Marcolin Group apoyan la labor de sensibilización sobre el Cáncer de Mama con el lanzamiento de una edición limitada de gafas.

La Capsule Collection está compuesta por un modelo de gafas de sol y por una montura de vista, ambas adornadas con el icónico lazo metálico de oro rosa incorporado en los terminales de las varillas y con un particular estuche rosa. La firma realizará una donación monetaria al finalizar el mes de octubre a la fundación The Get In Touch que se ocupa de educar a las mujeres de todas las edades a conocer su propio cuerpo con el fin de reconocer cualquier cambio en el mismo y así llevar a cabo un autoexamen correcto de mama.

La pulsera Zen de UNODe50

Para celebrar este día, la firma de joyería UNOde50 ha diseñado una pulsera especial con la que apoyará la investigación de esta enfermedad. Los fondos recaudados se donarán al Grupo de Investigación del Cáncer de Mama, grupo académico líder en la investigación de este enfermedad en España y que cuenta con un reconocido prestigio a nivel internacional.

La pulsera especial está inspirada en uno de los diseños más icónicos de UNOde50, el modelo Zen, que en esta ocasión se lanza con una bola intercambiable realizada en cristal de Murano color rosa. En el caso de que la clienta ya tenga este diseño, tiene la posibilidad de adquirir únicamente la pieza rosa conmemorativa para intercambiarla con la de su pulsera y unirse así a la causa solidaria.

Goodbye Rita se suma al rosa

La firma de gafas Goodbye, Rita se ha unido a la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama diseñando unas gafas solidarias que están a la venta en la tienda online de la AECC y con la que podrás ayudar a las mujeres afectadas por esta enfermedad e impulsar su investigación.

La gafa diseñada es un modelo exclusivo en el que se alternan los colores rosas y azul en la parte superior del frontal. Tanto el packaging como la gamuza también se han creado especialmente para esta campaña a la que han querido bautizar con el hastag #sumatealrosa.

Majorica by Mónica Cruz

La actriz Mónica Cruz diseña una colección muy personal para Majorica inspirada en la fortaleza femenina y en su vínculo con su hija Antonella. Se trata de una colección cápsula de brazaletes y pendientes cortos en los que destacan los corazones como representación del amor entre madres e hijas.

La línea By Mónica Cruz está disponible a través de todos los canales de venta de la firma. Cuando se finalice la campaña en el mes de diciembre, se donará parte del importe de cada pieza vendida a FERO, una fundación pionera en la financiación de proyectos de investigación sobre el cáncer con la que Majorica lleva colaborando a través de acciones solidarias y eventos desde hace varios años.

Hard Rock y su Pinktober

Hard Rock Internacional celebra este año el 20 aniversario de su campaña anual Pinktober destinada a apoyar la investigación y la concienciación sobre el Cáncer de Mama impulsando varias acciones y eventos. Se puede colaborar adquiriendo la colección de complementos edición limitada que Hard Rock Internacional ha diseñado para este año, y que está compuesta por un pañuelo, una camiseta, una pulsera, un llavero, una gorra, un gorro y un lanyard. Todos los productos tienen dos claros protagonistas: la palabra “BRAVE” y un lazo rosa.

Además, Hard Rock Cafe Madrid ofrecerá el jueves 17 de octubre a las 20:00 horas un concierto de Hard Rock Stars. Las solistas femeninas de la banda interpretarán un repertorio muy especial de canciones compuestas o interpretadas por mujeres. La entrada tendrá un coste de 8 €, y la recaudación íntegra será destinada igualmente a la AECC.

Esdor y su compromiso con la Fundación Sandra Ibarra

La firma cosmética Esdor destina la recaudación de las ventas de su manteca corporal a la Fundación Sandra Ibarra cuyo principal objetivo es la mejora de la calidad de vida de pacientes y supervivientes de cáncer.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año más de 100.000 personas superan un cáncer en nuestro país y la Fundación Sandra Ibarra pone la vista en ellos. Los supervivientes se enfrentan a nuevas situaciones derivadas de la aparición de otras enfermedades asociadas, cambios en el ámbito laboral o familiar, que requieren en unos casos asistencia y tratamiento médico, y en otros, apoyo psicológico y social que hoy no tienen. Para ello la Fundación está esforzándose en crear un registro de supervivientes y ha puesto en marcha la Unidad de Bienestar del Paciente y Superviviente de Cáncer en el Hospital de Fuenlabrada.

La guerreras rosas de Rails

Por segundo año consecutivo, Rails se une a la organización Susan G. Komen para apoyar en la lucha contra el Cáncer de Mama. Durante este mes se podrá adquirir a través de su tienda online una versión exclusiva de la icónica camisa Hunter, a la que han llamado “Warrior Pink”, inspirada en los colores del simbólico lazo. Parte de las ventas que se generen se donarán directamente a la Fundación.

Monederos solidarios de Unisa

Unisa ha lanzado una minicolección de monederos solidarios de diferentes tonalidades de rosa y distintos tejidos cuyo precio son 5 euros que irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.

Los pasos rosas de Vidorreta

La marca de calzado Vidorreta ha decidido sumarse a la causa con todos sus diseños rosas. Durante el fin de semana del 18 al 20 de octubre realizará una donación del 10% de cada par vendido en este color a través de su tienda online a la Asociación Española contra el Cáncer para contribuir a la investigación del cáncer de mama.

El rosa es el color de Dolores Promesas

Durante esta semana Dolores Promesas será de color de rosa por una buena causa. La firma se ha unido con FECMA (Federación española contra el Cáncer de mama) para dar visibilidad a esta fundación y animar a sus clientas a suscribirse a ella. FECMA es más que una fundación, se trata de un grupo de autoayuda en el que las mujeres pueden compartir vivencias, experiencias e información sobre la enfermedad.

Para concienciar a sus seguidoras, la firma hará una campaña en sus redes sociales bajo el hastag #elrosaesmicolor y teñirá todo sus escaparates y maniquís con este color.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que podrás encontrar a lo largo de la semana en numerosas tiendas. Una manera muy sencilla de que cada uno aportemos nuestro granito de arena a esta buena causa.