Demi Lovato cancela su gira por Latinoamérica e ingresa en un centro de rehabilitación

Demi Lovato ha cancelado las citas restantes de su gira, Tell Me You Love Me, y ha ingresado en un centro de rehabilitación para ser tratada, después de pasar varias semanas hospitalizada tras sufrir una sobredosis de heroína por la que tuvo que ser ingresada de urgencia. El precio de las entradas será reembolsado a cada asistente en las próximas semanas.

"Desafortunadamente, Demi Lovato ha cancelado su próximo tour en Sudamérica, ya que está centrada en su rehabilitación", comunicó Live Nation a Variety. Y es que la artista iba a visitar, desde el 20 de septiembre, Ciudad de México (México), Monterrey (México), Santiago de Chile (Chile), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Río de Janeiro (Brasil), Olinda (Brasil) y Fortaleza (Brasil).

Lovato fue encontrada inconsciente por los servicios médicos en su casa de Los Ángeles el pasado 25 de julio, después de sufrir una sobredosis de heroína. Tras varias semanas en el clínica Cedars-Sinai de Los Ángeles, la artista ha pasado a un centro de rehabilitación en el que será sometida a tratamiento durante varias semanas, aunque todavía se desconoce la duración del mismo.

Además, la joven vocalista agradeció el cinco de agosto, mediante un comunicado en Instagram, a su "familia, equipo y personal del Cedars-Sinai" el estar a su lado "todo este tiempo". También reconoció que todavía no ha superado sus adicciones: "Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aun no lo he hecho".

De la misma manera, la cantante estadounidense ya avanzó en Sober, canción publicada en junio, que había vuelto a recaer: "Mamá, lo siento, ya no estoy sobria. Y papá, por favor perdóname por las bebidas que derramé en el suelo". No obstante, las últimas frases del tema eran premonitorias de lo que finalmente sucedería: "Prometo que conseguiré ayuda. No era mi intención".