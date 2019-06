Dakota se derrumba: Colate la acusa de agresión y es apartada del resto de 'Supervivientes'

Dakota y Colate han protagonizado una grave polémica en la novena gala de 'Supervivientes'. La concursante, en teoría, ha llegado a las manos con el empresario tras una discusión motivada por la comida. No es la primera trifulca que protagoniza Dakota, que ya se enfrentó a Fabio anteriormente.

Todo ha sucedido cuando Colate y Albert se han negado a compartir los peces que habían pescado, algo que ha provocado la ira de Dakota. La robinsona ha enfurecido y la ha tomado con Colate, ya que ella había jurado por su hermano fallecido que se iba a comer el pez. Tras quitarle Colate el pescado, ella le ha negado el uso del fuego, que había mantenido durante la noche, y ha habido un forcejeo en el que Dakota podría haber empujado a su compañero.

En la conexión en directo, Colate ha afirmado a Jorge Javier: "He ido a cocinar un pescado y me han agredido, me han hablado mal y me han empujado al lado del fuego. Yo no estoy aquí para que me agredan". Además, ha asegurado que Dakota lleva atacándole desde el principio del concurso.

Isabel Pantoja, Omar, Fabio y Mónica defienden a Dakota

El grupo ha quedado completamente dividido después de la disputa. Isabel Pantoja, totalmente recuperada de su crisis de ansiedad, no ha dudado en acusar a Colate de provocador y egoísta, algo en lo que han coincidido Omar Montes, Fabio y Mónica. Han asegurado que no existe tal agresión y que era una estratagema de Colate y Albert para salirse con la suya.

También han aprovechado para remarcar la actitud excesivamente competitiva de sus compañeros y su poca empatía en la convivencia, factores que también han facilitado que saltase la chispa. La personalidad de Colate ya había provocado peleas anteriormente, tal y como pasó en su refriega con Omar Montes.

Colate, evacuado por una posible fractura de costilla

Colate ha sufrido un accidente en una prueba de la novena gala de 'Supervivientes'. El empresario ha sido aplastado por una gran rueda que debían transportar en un desafío de recompensa. Para subsanar la lesión, ha sido evacuado en helicóptero.

Todo ha sucedido en directo y se ha levantado un gran revuelo. Lara Álvarez ha detenido el juego y ha dado paso a Jorge Javier, que desde plató ha tranquilizado a los espectadores después del accidente. Fabio también ha resultado herido y se ha dislocado un hombro, aunque el equipo médico del programa ha conseguido colocárselo sin mayor problema.