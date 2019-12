Así será el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas de 2019

Uno de los secretos mejor guardados es el vestido que lucirá Cristina Pedroche para dar las campanadas en la Nochevieja de 2019. El estilista y colaborador de 'Zapeando', Josie, ha dado algunas claves de cómo será el estilismo con el que nos sorprenderá este fin de año la presentadora, que retransmitirá las uvas en directo junto al chef Alberto Chicote.

La propia Pedroche ha dicho en varias ocasiones que este año o triunfa o se hunde. Por lo que parece, va a ser un vestido estrambótico, propio de un diseño para lucir en una Gala MET, donde los diseños que lucen siempre son de lo más peculiares y bizarros.

El vestido se podrá ver después en una exposición en el Museo Thyssen con sus anteriores looks, así como los de Anne Igartibu y del resto de presentadores y presentadoras.

Más de 650 horas de trabajo en la creación del vestido

Josie ha detallado en una entrevista para Europa Press que el vestido "es completamente historicista y bebe de civilizaciones pasadas, lejanas y a la vez futuras... Me gusta pensar que los extraterrestres van a vernos también y ellos han de vibrar tanto como nosotros con este estilismo".

El estilista de Pedroche ha indicado que en el diseño se han invertido más de 650 horas de trabajo y que "este vestido fue una obsesión que tuve y que desde el minuto cero he compartido con una de las mujeres más valientes que conozco: ¡Cristina Pedroche!".

"Ha sido el vestido más libre de todos y el OK más audaz que me ha dado Cristina"

"Cuando lo hicimos nuestro me puse a luchar contra viento y marea para que un/una tercero/a en discordia compartiese ese sueño y lo hiciese con sus manos y su alma realidad y eso es lo que vais a ver: una obsesión compartida y materializada en la reina de la Nochevieja", ha explicado.

Josie asegura que, en estos 5 años que lleva encargándose del vestido que lucirá Cristina Pedroche en las campanadas, nunca ha sentido presión pero "esta vez ha sido el vestido más libre de todos, con menos cortapisas de creatividad". "Hemos sido libres porque además Cristina Pedroche lo ha favorecido una vez más: Ella da el OK a todo, obviamente, pero creo que jamás me ha dado tanto OK audaz".

Josie responde a los que le acusan de plagio año tras año

A pesar de que los looks que luce cada año Pedroche suelen ser muy criticados, lleve lo que lleve, Josie señala que le encanta que "la gente se vuelva loca" con este tema. "Que nos acusen de plagio desenterrando aquellas referencias de moda que forman parte de mi cotidianidad y que por un día están en la palestra mediática. Soy feliz cuando en la prensa se habla de Yves Saint Laurent o de Galliano, porque genios como ellos hacen el mundo mejor y si estuvieran más frescos en la memoria colectiva seríamos más felices; porque la moda puede hacerte muy feliz... ¡Que se lo digan a Cristina!", ha indicado.

A Josie no le importa en absoluto que le acusen de plagio como ocurrió el año pasado al comparar el vestido con un diseño de Yves Saint Laurent: "¡Soy feliz!... ¡Pero ese vestido bucólico de los sesenta tiene mil referencias más aunque la más potente es YSL! Amo que la gente que no lo conoce pueda al menos descubrirlo gracias a la comparativa, porque siento que estamos comunicando y ampliando la cultura de moda de las masas y esa es mi misión en esta vida...".

Pedroche aparece desnuda antes de las Campanadas

A Pedroche le gusta jugar con la expectación que causa su vestido, por ello, desde hace unos años, va cebando y dando pistas a través de las redes sociales con este tema. Después de que algunos ciudadanos opinaran sobre cómo creían que sería el look de este año y alguno respondiera que iría "desnuda", ella escribió en las redes: "¿De verdad hay alguien que piensa que voy a ir desnuda en Nochevieja?Nunca me atrevería... ¿o sí? Jajajajajaj Continuará... ". Dos días después, fue dicho y hecho por Pedroche. La madrileña apareció sin nada de ropa en la Puerta del Sol dejando a todos los viandantes atónitos.

Junto a este vídeo, ha escrito: "Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me de la gana. Os vais a quedar de piedra. Os espero con muchísimas ganas mañana". Además reconocía que está "histérica" porque "superar todo esto es complicado". "Este año es una absoluta locura. Ay, ojalá os guste. Este año o triunfo o me hundo. (me río de nervios)".

Además, durante la presentación de su figura de cera en el Museo de Madrid, señaló que va a ser un diseño "fino, elegante" y "con mucha moda" y hace dos días también .