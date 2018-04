Así son los ejercicios en pareja de Cristina Pedroche y David Muñoz

Cristina Pedroche, de 29 años, y su marido, el chef David (Dabiz) Muñoz, de 38, no dejan de sorprendernos. El amor que se tienen y el ser inseparables les ha llevado también a entrenar juntos pero no individualmente no, sino uno encima del otro.

La pareja nos ha dejado con la boca abierta con sus ejercicios. Como vemos en el vídeo que han publicado los dos en sus redes sociales, David se sube encima de Pedroche, entrelazando sus piernas alrededor de la cintura de su mujer, y hace abdominales en el aire mientras ella toma la postura de hacer sentadillas, con las piernas flexionadas, sosteniéndole, sin apoyarse en ningún lado, o tan sólo en los muslos de David.

Un ejercicio que demuestra la buena forma física de ambos y los abdominales y la fuerza de piernas que tienen para poder realizar este ejercicio que no es nada fácil. Al acabarlo, la pareja se ha fundido en un cariñoso abrazo y se han besado tiernamente tras el trabajo realizado. Después, Cristina ha bailado un poquito para celebrarlo, arrancándole una sonrisa a su marido.

Junto al vídeo, Cristina ha escrito estas palabras: “Parejas que entrenan juntas permanecen juntas. Lo próximo será que también baile conmigo”. Por su parte, el chef, que también ha compartido el mismo vídeo en las redes sociales, ha escrito: “Trabajo en equipo siempre!!!!! Mi @cristipedroche está muy fuerte y me cuesta seguirle el ritmo... Team, una forma de entender la vida !!!!”.