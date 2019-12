El vídeo de Cristina Pedroche desnuda antes de las Campanadas

Como viene siendo habitual ya cada año, hay una gran expectación por saber qué vestido llevará Cristina Pedroche en las campanadas 2019. Este fin de año, la presentadora y colaboradora de ‘El hormiguero’ y ‘Zapeando’ ya ha avanzado que llevará un look completamente diferente al de otros años. “Este año o triunfo o me hundo”, ha adelantado en televisión y en las redes sociales.

Mientras, para ir calentando motores, a Pedroche no se le ha ocurrido otra cosa para cebar el tema que aparecer en la Puerta del Sol completamente desnuda, tal y como se puede ver en el vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram. Aunque la imagen está pixelada, parece que lleva algún tipo de body color carne.

En las imágenes se pude ver como a su paso deja atónitos a los viandantes de las calles aledañas a la Puerta del Sol y como después logra concentrar a decenas de personas a su alrededor que no paran de sacarle fotos y vídeos, incrédulos de tener ante sus ojos y tan cerca, a semejante cuerpo escultural. Mientras Pedroche posa como si fuera una maniquí o haciendo movimientos de mimo típicos de los artistas callejeros.

“No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me de la gana. Os vais a quedar de piedra. Os espero con muchísimas ganas mañana”, ha escrito en el post, junto al vídeo.

Dos días antes, Pedroche publicaba en su perfil de Instagram un vídeo en el que se le preguntaba a los viandantes del centro de Madrid, cómo creen que será el vestido que lucirá en las Campanadas. Entre las respuestas estaban: “Este año irá más tapada”, “con transparencias”, ”poca ropa”, “lo que hace falta es que vaya vestida”, “no va a llevar ropa interior”, “desnuda” o “desnuda no, no creo que llegue a tanto”.

Junto al vídeo, la mujer de David Muñoz escribía: “De verdad hay alguien que piensa que voy a ir desnuda en Nochevieja? Nunca me atrevería... ¿o sí? Jajajajajaj”. Pues dicho y hecho.

Rumores de embarazo de Cristina Pedroche

Este vídeo del desnudo integral de Pedroche llega justo en un momento en el que una foto del marido de Pedroche, Dabid Muñoz, ha hecho saltar las alarmas de un posible embarazo de la presentadora, después de que el chef, ganador de tres estrellas Michelín, posara con el hijo de unos amigos y haya escrito: “Practicando”.

Sin embargo, Pedroche ya había manifestado días antes en ‘¡Hola!’ que no es el momento de ser madre. “Un bebé es algo muy serio, hay que pensarlo bien y hay que tener tiempo para cuidarlo. No quiero que lo hagan mis padres o mis suegros en nuestro lugar", comentó. "Ahora mismo, no quiero parar mi profesión. Estoy en un tren en marcha y no me voy a bajar. Además, tengo 31 años, todavía soy muy joven. No quiero decir que no vaya a tener hijos nunca, pero tampoco quiero tener la presión de tener que tomar una decisión ahora”, señaló.

Ya sólo faltan unas horas para que Cristina Pedrochemuestre a toda España su secreto mejor guardado: el vestido que lucirá para despedir al año 2019 y recibir al 2020. ¿Será un triunfo su último look o se hundirá?