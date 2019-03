Destapan el pasado mujeriego de Courtois: "Alba no va a ser la excepción"

Nuevo golpe a las ilusiones de Alba Carrillo. Jennifer, una ex de Thibaut Courtois, le ha dado un toque que pone a la antigua pareja de Fonsi Nieto y Feliciano López entre la espada y la pareja.

"Se ha llevado a una joyita que en su día ha sido muy mujeriego, creo que a día de hoy lo sigue siendo y ella no va a ser la excepción", asegura la examante del futbolista del Real Madrid, según recoge Chance, en declaraciones a Semana.

Jennifer se ha encargado además de darle otro motivo a Alba para que no se sienta especial: la táctica de Instagram, con la que Courtois inició los contactos con Alba, no es nueva para él: "Me dijo que me iba a firmar una camiseta y acabamos yendo a un hotel".