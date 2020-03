Corinna denuncia amenazas del CNI: “Pensé que me iban a tirar por el balcón”

Los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Kobre y Kim, han escrito al Ministro del Interior Priti Patel y al Secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, para advertirles de un posible conflicto diplomático entre Reino Unido y España, por los hechos que va a denunciar la princesa alemana contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La que fuera la amiga entrañable del rey Juan Carlos ha revelado que lleva años sufriendo una grave campaña de difamación y acoso por parte de los Servicios de Inteligencia españoles. La empresaria asegura que ha sido amenazada e intimidada por el CNI, al que acusa de querer destruir su vida, por lo que está dispuesta a denunciarlo ante el Tribunal Superior.

La lista de denuncias de Corinna es extensa y no deja en buen lugar al CNI español, al que acusa de usar sus malas artes contra ella por temor a que conociera algunos secretos de Estado, -y por tanto que los desvelara-, según publica ‘Daily Mail’, después de haber relatado varios episodios que ella vivió e en primera persona.

El último capítulo que vivió fue en 2017 cuando un desconocido entró en su casa de campo en Shropshire. El ataque a su domicilio fue una advertencia, el último acto en lo que ella describe como una campaña de intimidación de ocho años que combina altas finanzas, mercenarios, amenazas de muerte, realeza y las sombrías fuerzas de un estado extranjero que actúa con impunidad en suelo británico.

“La discreción ha sido una consigna a lo largo de mi vida, con mi familia y mi negocio”, ha declarado Corinna al mencionado diario, sin embargo, lo que le está pasando ha motivado que deje de ser así. “No me queda otra opción que emprender acciones legales después de ocho años de abusos, que también se han dirigido contra mis hijos, y dado que no hay un final a la vista, haré lo que tenga que hacer”, ha advertido.

Corinna ha asegurado que ha estado bajo vigilancia hostil constante de agentes españoles, ya sea en el campo, en su casa en Londres o en el extranjero; y que sus teléfonos y ordenadores han sido pirateados y desactivados junto con otros equipos electrónicos, incluido el botón del pánico en su habitación.

“Pensé que estos hombres me iban a tirar por el balcón”

La amiga del rey Juan Carlos ha relatado uno de los episodios que vivió en 2012 junto a su asistente, Melissa Holloway. Según la versión de ambas, su apartamento de Mónaco estuvo ocupado durante más de un mes por mercenarios franceses y polacos. Corinna asegura que, supuestamente, los Servicios de Inteligencia españoles le informaron de que los mercenarios, empleados a través de una compañía de seguridad monaguesca, estaban allí para su protección, pero ella cree que su objetivo verdadero era ocupar su casa y eliminar documentos.

“Estaba en peligro constante”, ha indicado. “Al principio, pensé que estos hombres me iban a tirar por el balcón. El hecho de que los mercenarios puedan ocupar un apartamento en Mónaco durante más de un mes y luego los agentes españoles pueden robar documentos con total impunidad, plantea preguntas muy serias sobre el principado”.

La asistente ejecutiva de Corinna ha apoyado esta historia narrada por Corinna: “Parecían paramilitares e inmediatamente tomaron el control total de la propiedad”, dijo. “El estrés fue abrumador. Claramente no estaban allí para protegernos”, añadió.

“Me aterré particularmente cuando amenazaron mi vida y la de mis hijos”

Corinna también va a denunciar ante los tribunales que en junio de 2012 también fue intimidada por el CNI en su habitación del hotel The Connaught en Londres. “Después de la intrusión del Servicio de Inteligencia en la habitación de mi hotel, me aterré particularmente cuando amenazaron mi vida y la de mis hijos al decir que no podían garantizar nuestra seguridad física”.

“Ellos insistieron en que me quedara en silencio. Me enviaron un correo electrónico con un pseudónimo que explicaba que si hablaba con los medios, sería devastador para mi imagen. Supuse que esto significaba que si no cooperaba completamente, mi reputación sería destruida. De hecho, esta amenaza se llevó a cabo con mucho éxito”, ha manifestado.

A Corinna le recordaron la muerte de Lady Di

Corinna también denunciará ante el Tribunal Superior que ese mismo año, cuando viajó a Suiza para visitar a su hijo en el internado, descubrió que alguien había colocado un libro de la muerte de la princesa Diana, Lady Di, sobre una mesa de café. Al día siguiente recibió una llamada telefónica de un número desconocido en la que una voz le dijo en español: “Hay muchos túneles entre Mónaco y Niza”.

A día de hoy, Corinna sigue creyendo que la continúan siguiendo en Londres y que su casa ha estado en alguna ocasión bajo protección policial.

Corinna se reunió con el rey Juan Carlos en Londres

El equipo de abogados de Corinna asegura que el 5 de marzo del año pasado escribió al rey Juan Carlos para informarle del presunto abuso, solicitando una reunión y hablar con él sobre las acciones legales que la empresaria alemana estaba dispuesta a llevar a cabo.

Corinna afirma que varios días después el rey emérito la llamó desde su teléfono satelital e hizo una solicitud urgente de una cita para verla en Londres. La reunión supuestamente tuvo lugar el 16 de marzo y en ella, también estuvo presente Alexander, el hijo de 17 años de Corinna, según asegura este último.

“El Rey emérito estaba muy preocupado por el tema del interés de los medios”

“No puedo discutir los detalles de esta reunión privada, excepto para decir que el rey emérito estaba muy preocupado por el tema del interés de los medios”, ha indicado Alexandre.

Ahora queda en manos de los tribunales el determinar, con las pruebas que aporte Corinna, si está diciendo la verdad o es todo una novela de ficción de detectives.