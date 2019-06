Chelo García-Cortés exige a 'Supervivientes' una visita y se queda atónita con la respuesta de Jordi González

Chelo García-Cortés y Mahi Masegosa continúan aisladas del grupo en la novena gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Su convivencia está siendo excelente, aunque un acontecimiento ha conseguido sacar de quicio a la periodista.

La colaboradora de 'Sálvame' ha tenido un ataque de ira y no se lo ha pensado dos veces a la hora de acometer contra la organización de 'Supervivientes'. La que fuera el principal apoyo de Isabel en la isla, ha reclamado a voces una visita de su mujer, Marta Roca: "Quiero igualdad y sino que me manden a mi casa", ha exclamado.

Jordi González ha explicado en directo a Chelo por qué Marta no ha ido a Honduras: "Las condiciones de viaje que proponía el programa no eran suficientes para ella", ha afirmado el presentador, evidenciando que es la propia Marta Roca quien no quiere ir a ver a Chelo García-Cortés a la isla.

Chelo dispara contra Mónica Hoyos

La semana pasada, Mónica Hoyos recibió la visita de su hermana y, durante su encuentro, fue repescada por la audiencia tras haber sido trasladada al palafito en la misma noche. La exmujer de Carlos Lozano no dudó en mostrar su orgullo ante Chelo y Mahi, provocando el posterior enfado de la periodista.

Una opinión en la que coincide con su amiga del alma Isabel Pantoja, que durante la gala ha protagonizado un enfrentamiento en directo contra Mónica en el que ha recibido el ferviente apoyo de Dakota.