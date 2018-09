Cayetano Rivera comparte la fotografía más emotiva junto a su hijo

Cayetano Rivera está atravesando uno de los momentos más bonitos de su vida junto a Eva González. La pareja dio la bienvenida al pequeño Cayetano el pasado mes de marzo y desde entonces, están pudiendo experimentar un aprendizaje continuo. Además, han disfrutado de su primer verano en familia de la manera más especial, aunque septiembre ya está aquí y toca decir adiós a los maravillosos días que nos regalan las vacaciones.

Hace ya un tiempo que Cayetano Rivera dedica su cuenta de Instagram a compartir sus fotografías preferidas de su vuelta al mundo. Sin embargo, en esta ocasión ha querido mostrar a sus seguidores una imagen junto a su hijo en la que se puede apreciar que desde pequeño le está inculcando su pasión por el mundo del toro.

Junto a esta fotografía tan especial, el diestro ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Cayetano: "Cayetano, mi mundo no será el tuyo pero te lo enseñaré. Conocerás tus raíces, nuestra historia. Aprenderás de él que hay que ser fuerte. Que tu adversario no es siempre tu enemigo. Que las cosas, no son siempre sólo lo que parecen. Que en un mundo de valientes, también existen los cobardes... Hay cosas que podré enseñarte y muchas que tú sólo tendrás que aprender. La vida no será como esperas, pero podrás elegir ser el hombre que deseas. Y yo, espero estar ahí para verlo, hijo mío".

Unas palabras que han sido aplaudidas por multitud de seguidores, entre ellos su hermano Kiko Rivera el cual ha dado la razón al torero, recordando lo mucho que les quiere a los dos: "Ole, ole y ole. Así es hermano. Os adoro". Si algo es más que evidente es que para los hermanos Rivera, la familia es lo primero y así lo demuestran en multitud de ocasiones.