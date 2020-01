Críticas contra Carmen Lomana por presumir de abrigo de piel natural: “De qué es la piel, ¿de zorra?”

Carmen Lomana se ha convertido en protagonista de las redes sociales después de publicar dos fotografías en las que posacon un abrigo de piel natural y presume de prenda. Ni corta ni perezosa, para justificar el llevar esta prenda ha escrito: “Hay que empezar el año sin perder las buenas costumbres. Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo. Piel natural porque soy ecológica”.

Después continúa diciendo en el mensaje que ha escrito en Twitter: “No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables”.

Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado #Nomadideluxe Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables. pic.twitter.com/JzF1xyPUAE — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) January 8, 2020

“Ojalá un abrigo con tu piel, se ve tan inyectada y suave…”

Rápidamente, las redes se han llenado de críticas contra la celebrity y colaboradora de ‘Todo es mentira’ que le recuerdan que para tener ese abrigo de piel natural antes han tenido que matar a un animal. “Eres ecológica y no te importa llevar pieles de animales?”, “Ojalá un abrigo con tu piel, se ve tan inyectada y suave…”, “Me has dejado muerto con este “sin sentido” antianimalista. Te consideraba una persona más cabal! pero creo q te has retratado divina y frívolamente. Qué decepción”, “Ostras... Ahora lo ecológico es matar bichos... Toma ya...” o “A saber cómo han Asesinado al pobre animal, lo que no son biodegradables está en entredicho”,

“Ahora lo ecológico es matar bichos. Toma ya”

También se pueden leer otros comentarios como estos: “Si respetaras la naturaleza no te vestirías con ANIMALES MUERTOS”, “Eso piel de animal.. total mueren y nacen otros.. muy ecológico.. sí, señor”, “Matan focas para vestir zorras. Y al revés”, “Un textil vegetal es más ecológico que matar un bicho, despellejarlo y ponértelo encima”,

O estos otros: “El botox que te inyectan, ¿Es ecológico y biodegradable? Lo de matar bichos para vestirse es de lo más eco, o sea te lo juro”, “Carmen.. la cagaste, porque si eres ecologista como llevas piel de animalitos.. que cruelmente lo matan para esos fines.. vete a la mierda! No te sigo más..”, “A ver si te caes por las escaleras y nos hacemos un abrigo también con tu piel que la tienes bien cuidada!!!” o “Te estás vistiendo con la piel del cadáver de un animal y encima te atajas haciéndote la ecológica. Siento ganas de vomitar”.