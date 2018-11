Beyoncé llora la muerte de su amiga modelo Kim Porter

Beyoncé está atravesando uno de los peores momentos de su vida, y es que una de sus mejores amigas, la modelo y actriz Kim Porter era hallada muerta el pasado jueves a los 47 años.

Desde diversos medios locales, se apunta a que el fallecimiento de la que fuera mujer del músico Sean Diddy Combs se debe a un fallo cardiaco, pero por el momento las autoridades no han aclarado las causas de la muerte. Porter había llamado el médico porque se encontraba mal y, al día siguiente, eran sus familiares quienes alertaban a los servicios de emergencia al no conseguir ponerse en contacto con ella.

La actriz, que se hizo conocida por su papel en Ley y Orden y por sus múltiples apariciones en revistas estadounidenses, deja así a sus tres hijos con Diddy, dos gemelas de 12 años y el rapero Christian Casey, de 20, además de un hijo, Quincy Brown de 27 años, fruto de una relación anterior con el artista Albert Joseph Brown III.

Desde que se conociera la triste noticia, la reina del pop se ha mostrado consternada por esta gran pérdida que supone para ella, y no ha dejado de publicar fotografías en recuerdo de su amiga fallecida. En una de ellas, la artista tejana escribía el siguiente mensaje de despedida: "Heaven couldn't wait for you", en español "El cielo no podía esperar por ti".