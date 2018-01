Fran Álvarez carga contra Belén Esteban, Jorge Javier habla de su ruptura y Gonzalo Miró, con una rubia

Fran Álvarez estalla y vuelve a arremeter contra Belén Esteban. El exmarido de la colaboradora de ‘Sálvame’ ya llevaba mucho sin protagonizar una portada y lo vuelve a hacer hablado de su exmujer. Ahora señala que “Belén se casó conmigo enamorada de Jesulín”. Asegura que su boda fue “por despecho” y que la obsesión de Belén por Jesús Janeiro era tal que acabó dinamitando su matrimonio marcado por las adicciones. “Si la echaron como a una perra de Ambiciones es normal que tenga rencor”, ha declarado.

El camarero sigue muy dolido con su exmujer y señala: “No entiendo el rencor y el odio que me tiene”. Además denuncia que Belén le ha vetado para concursar en ‘Supervivientes’. “Si Belén dice no, es no”.

Entre otras declaraciones que se pueden leer en la entrevista de ‘Lecturas’ están: “Ella y yo hicimos una separación de bienes. Nunca me he movido por dinero. Al revés. Belén: tú conmigo has ganado pasta; lo que más te importa en la vida es el dinero”. Después añade: “Menos mal que no puse mi casa a nombre de Belén como quería ella: podía haberme quedado con una mano delante y otra detrás”.

Fran: “Una vez creí que Belén se moría en mis brazos”

También la acusa de posesiva y de aislarle: “Belén me sacó del bar porque me quería tener en su casa. Es muy celosa y posesiva, me tenía como a un muñeco… No podía hablar con mi familia ni ver a mis amigos. Siempre va de víctima y en nuestra relación la víctima he sido yo”.

De la hija de Belén, Andrea, ha dicho: “Al romper, eché de menos a Andrea, yo la he criado, no es mi hija pero he pasado mucho tiempo con ella”. Respecto de Toño ha dicho: “No sé qué ha tenido con Toño Sanchís. Sólo sé que antes de conocerle Belén ya tenía el sueldo embargado por Hacienda”. También cuenta que le salvó la vida a Belén una vez: “Creía que se moría en mis brazos. Se me desplomaba. Creía que se me iba, lo pasé fatal y ahí sí lloré”.

Ágatha Ruiz de la Prada y Eduardo Zaplana

Después de que la diseñadora concediera una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ en la que soltó algunas perlas contra su exmarido Pedro J. Ramírez, Ágatha Ruiz de la Prada ha sido fotografiada con Eduardo Zaplana, a quien conoció gracias al periodista, cuando aún estaban casados.

Zaplana, que está casado con Rosa Barceló, disfrutó de una tranquila velada con Ágatha en un asador de Madrid, La Manduca de Azagra. Los dos son muy buenos amigos. (Lecturas).

Jorge Javier confirma su crisis de pareja

Jorge Javier Vázquez ha confirmado en su blog su grave crisis con su novio Paco. Después de que la semana pasada ‘Diez Minutos’ sacara la noticia no se había pronunciado hasta ahora: “Entiendo que la revista lo publique si se tiene esa información y me parecería de muy mal gusto y de muy mal compañero desmentir algo que es verdad. Me enteré un día antes”.

El presentador de ‘Sálvame’ desvela que lo que más le inquietaba era que su madre “viera la portada”. “No voy a negar la evidencia pero, por ahora, no estoy capacitado para compartir lo que me está sucediendo”. Unas declaraciones que evidencia la posible ruptura y lo mal que lo está pasando. Se trata ya de la tercera ruptura de 'Sálvame', en tan sólo unos meses (Lecturas).

Gonzalo Miró, ilusionado con una guapa rubia

El hijo de la fallecida Pilar Miró olvida a Malú, con la que estuvo tres años, y cuya ruptura salió a la luz el pasado mes de noviembre. Gonzalo Miró ya ha pasado página, por lo que se ve en las imágenes, y vuelve a sonreír al lado de una atractiva rubia.

La pareja fue fotografiada en el aeropuerto, -Gonzalo fue a acompañarla a coger el avión-, y las miradas cómplices y los gestos de cariño entre ambos hablaban por sí solos. (Semana).

Paula Echevarría ya es libre

La actriz por fin ha confirmado su divorcio con David Bustamante, algo que era ya un secreto a voces. “Ya no hay vuelta atrás. Hemos comenzado los trámites de divorcio. Sólo quiero pedir respeto”, ha declarado. Unas palabras que coinciden con los rumores de una posible relación de Paula Echevarría con el futbolista del Málaga, Miguel Torres. (Diez Minutos).

Paula Echevarría ha roto su pacto de silencio ya queel cantante no quiere firmar ningún comunicado que no haya sido consensuado por ambas partes. "David no va a suscribir ningún comunicado que no salga de él", afirma su abogado a la revista 'Semana'.

Además, fuentes cercanas a la actriz confirman a la revista que sus letrados habrían redactado unilateralmente un comunicado para que David lo firmase, pero el cantante no va a participar en nada que no salga también de él. Por lo que la confirmación oficial tendrá que esperar un poco más.

Kiko Rivera e Irene Rosales, padres por segunda vez

El dj ha vuelto a ser padre por tercera vez, mientras que para su mujer, Irene Rosales, se trata de la segunda niña. Primero tuvieron a Ana y ahora a Carlota.

Su primer hijo lo tuvo con Jessica Bueno, el pequeño Francisco, que llegó al mundo hace ahora cinco años, convirtiéndose en el primer nieto de la tonadillera Isabel Pantoja. (Semana).

El debut de la princesa de Asturias

Las revistas se hacen eco también del primer acto oficial de la princesa Leonor de Borbón, que fue la protagonista en un acto solemne, que coincidió con el 50 cumpleaños del rey Felipe VI, en el que la princesa recibió la insignia del Toisón de Oro.

Este debut de Leonor es el inicio de una nueva etapa en su vida, vinculada ya a la monarquía, cediéndole protagonismo su padre. El rey pronunció además un emotivo discurso en el que le dijo que se sentía “muy orgulloso” de ella.

Rosario Mohedano denuncia maltrato psicológico

La cantante se derrumba durante un concierto y asegura: “Destrozan mi trabajo, del que comen mis hijos”. La sobrina de la desaparecida Rocío Jurado se siente humillada y vulnerable.

Rosario Mohedano vive muy agobiada por la presión de los medios y las críticas de ciertos sectores a sus conciertos. Chayo ha emprendido una campaña en sus redes sociales para defenderse de lo que considera acoso mediático, después de que hace unos días vetara la entrada de cámaras a su concierto en El Membrillo, Toledo. (Lecturas).