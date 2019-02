Belén Esteban explota en plena guerra con Jesulín: "Parezco esa gente del circo"

Belén Esteban está cansada de las insinuaciones hechas sobre su salida de Ambiciones. La caja de los truenos la abrió Diego Arrabal hace dos semanas con unas grabaciones donde se escucha a Jesulín decir "me tiró...", y un sonido inaudible.

Desde ese momento, muchos son los que se han propuesto averiguar qué le tiró, supuestamente, Belén a Jesús en una de sus peleas antes de marcharse de la finca, recoge Chance. Carmen 'La pimiento', una antigua amante del torero, dio su versión en Viva la vida sobre lo que sucedía en esa casa: "Belén perdía los nervios en las peleas que tenían y que en una de ellas le arrojó un objeto: una plancha".

Acciones legales

Una confesión que el programa de Emma García rescataba este sábado con unas declaraciones antiguas de Laly Bazán, tía de Jesulín. Cansada con todo lo que se está diciendo, la de Paracuellos dejaba claro en Sábado Deluxe que esto tiene que parar porque "se está yendo de madre y no lo voy a consentir".

"Mi historia la sabemos él y yo... ¿Que tiré cuchillos? Eso es alucinante, que parezco esa gente del circo", ha dicho Belén. Sin lugar a dudas, este tema le está saturando tanto que no ha dudado en amenazar con acciones legales: "Al próximo que diga algo sobre esto, tiro para adelante, que tengo un buen bufete de abogados". Aunque asegura que a Laly no la va a mandar porque "no tiene nada", explica que al próximo que salga contando un episodio similar tendrá una querella: "A la próxima persona que vuelva a insinuar que he hecho algo así, la demando".