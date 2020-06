Jorge Javier Vázquez 'atiza' sin piedad a Belén Esteban: "Quizá la estemos dejando hablar demasiado"

¿Quién lleva razón en la guerra entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez? Ambos se enzarzaron en una brutal discusión en 'Sábado Deluxe' después de que ella criticara la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus y le dijera al presentador que él no había vivido realmente las consecuencias de la covid-19.

La brutal tensión entre ambos acabó con el abandono del catalán y según pudo saber Vozpópuli en exclusiva a través de algunos testigos presenciales, la colaboradora de 'Sálvame' no dejó el plató pero sí que se enfadó de manera descomunal: enfureció tras el gran enfrentamiento y fuera de cámaras.

Belén Esteban Vs. Jorge Javier Vázquez

"Nunca he sido 'cayetana'. Opino lo mismo y con educación, respeto y libertad puedo hablar de todo. El discurso no lo tengo aprendido. Todo el mundo tenemos familiares que lo han pasado mal y siempre he dicho que soy una privilegiada. Jamás he sacado una cacerola, así que no soy de todo menos 'cayetana'. Tengo la libertad de expresar lo que quiera conveniente. Me sigo manteniendo en lo mismo", aseguraba Belén tras entrar en el plató de 'Sálvame' diario. "Además, quiero que sepa todo el mundo que no cobré. Lo hice porque mis jefes me lo pidieron", añadía ella.

Jorge Javier acercó posturas por WhatsApp con Belén a lo largo del fin de semana, según aseguró el realizador del espacio, David Valldeperas. No se desveló el contenido de tal mensaje, pero lo que está claro es que ella continúa en sus trece y no se va a bajar del carro. En una conexión con su programa este lunes 22 de junio, Estebanarremetió duramente contra Kiko Matamoros, uno de los que se puso del lado del presentador: "Prefiero ser populista que no pelota, no sabía que había un abogado de Estado en el programa, pero no ha llegado a procurador".

"Es el gallito del corral y debo reconocer que a veces he quitado el programa desde mi casa porque no me gustaba lo que estaba viendo", ha añadido en sus primeras respuestas en la "primera cumbre de la paz" organizada por el programa. "Nunca he pensado que nadie esté por encima y sentí que a Jorge no le importaba lo que estaba pensando. Me pareció fatal que dijese que estaba ligando con tres mientras yo hablaba", continuaba Belén. "Me sentí humillada por él, es la verdad", expresaba bastante alterada.

Pablo Alborán, protagonista del WhatsApp de Jorge Javier

Minutos más tarde, Jorge Javier llegaba al programa con muchas ganas de hablar y acabar con la polémica. "He preferido estar desconectado el fin de semana para no estar influenciado por nada ni nadie", comenzaba el catalán. Y aunque la 'princesa del pueblo' prefería que no se enseñara el mensaje que Jorge le había mandado para mediar, finalmente él lo ha revelado: "Sé que ella es muy amiga de Pablo Alborán y le dije que si me ayudaba a quedar con él para ir a cenar. Así que el mensaje decía: 'Entonces lo de la cita con Alborán, nada de nada, ¿no? No te preocupes que soy muy bueno y te he perdonado'. La conozco desde hace años y esto al final acabará en nada y todo esto no me afecta porque todo se va a solucionar", explicaba el presentador.

"En este viaje ideológico no la puedo acompañar. Su discurso estaba plagado de mentiras, manipulaciones y argumentos poco científicos. Me revuelvo. Puede pensar lo que quiera, pero no debemos opinar de todo. No es nuestro cometido. En su discurso no puedo entrar. Lo siento, pero por ahí no. Ha estado cobrando su sueldo íntegro estando desde su casa por hacer dos recetas y probar un plato en una cena, así que no se puede quejar", continuaba Jorge.

"No me gusta que se juegue con las falsedades. No incendiemos a la población. Ella tiene muchos seguidores y estos discursos tan vacíos son muy peligrosos. Es posible que estemos dejando hablar mucho a Belén Esteban", expresaba el catalán tras el abandono de la princesa del pueblo de la sala donde se encontraba esperando. "Belén Esteban ya no representa al pueblo y lo tiene que aceptar. Yo tampoco y lo siento, pero no. El pueblo no tiene chalets, van con Rosalía de fiesta o cierra discotecas para celebrar cumpleaños", sentenciaba el presentador para cerrar el tema.

El presentador sin arrepentimientos

"Lo siento, pero creo que normalmente analizo mucho lo que digo y creo que no debo pedir perdón a Belén Esteban. Al igual que cuando entrevisté a Olvido Hormigos y después lo pasé fatal, ahora no. La relación con Belén es diferente y esto al final se acabará arreglando porque somos amigos", expresaba Jorge.

Aunque el presentador ha asegurado que se encuentra muy conciliador y que quiere zanjar el tema lo antes posible, lo cierto es que no ha dudado en 'atizar' continuamente a su compañera y ha expresado al resto de colaboradores que no siente ningún tipo de arrepentimiento. Belén espera su turno, pero parece que esto no ha hecho más que empezar.