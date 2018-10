Arnold Schwarzenegger admite haberse “pasado de la raya” con varias mujeres

El actor, de 71 años, ha admitido públicamente en una entrevista a la revista ‘Men's Health’, haber acosado a varias mujeres. “Me pasé de la raya con varias mujeres”, ha señalado Arnold Schwarzenegger. Unas declaraciones que coinciden con el primer aniversario del movimiento #MeToo.

Unos actos de los que se arrepiente y por los que ha pedido disculpas: “Me siento mal por ello y me disculpo”. El actor de ‘Terminator’ y ex gobernador de California ha explicado que “cuando pasé a ser gobernador quise que nadie, incluido yo, cayera en este tipo de errores. Por ello tomamos cursos sobre asalto y abuso sexual, para tener un claro entendimiento, desde puntos de vista ordinarios y legales, de qué es aceptado y qué no”.

No es la primera vez que el actor admite haber tenido un mal comportamiento con sus compañeras de rodaje. En el año 2003, cuando seis mujeres lo acusaron de acoso sexual, reconocía haberse portado mal. “Hice cosas que no estaban bien pero creía que eran divertidas”, señaló. Aunque también indicó que “la mayor parte de las acusaciones no eran ciertas”.

El actor llegó a tener una doble vida sin que su mujer Maria Shriver lo supiera. Arnold Schwarzenegger mantuvo un romance con la empleada de hogar guatemalteca que tenían en casa, y llegó a tener un hijo con ella. Sin embargo, el político nunca se pronunció al respecto.