Après Ski: adapta tu armario a la tendencia alpina que ya llevan las 'influencers' más top

Si piensas que la denominada moda Après Ski sólo está destinada a los afortunados que pueden disfrutar del esquí, estás equivocado. El estilo alpino baja de las montañas durante el invierno, sobre todo los días de mayor frío, para invadir también las aceras de las ciudades. Así, durante estos días, podemos ver jerseys de punto grueso, plumíferos de colores llamativos, gorros con pompones, guantes de piel, leggins de estilo deportivo y botas de estilo montañero en los estilismos invernales de los más urbanitas.

Si piensas que el Après Ski es una tendencia inamovible, también estarás equivocado. Como en cualquier otro campo de la moda, las colecciones también se ven influidas por diferentes tendencias cada invierno. Desde Vozpópuli te hemos preparado un rápido entrenamiento para convertirte en todo un campeón en esta tendencia. Un calentamiento tanto si vas a deslizarte por las pistas como si lo tuyo es competir sobre el asfalto.

Las tendencias para esta temporada

Este 2020 nos invade una estética retro. La moda Après Ski nos hace viajar a los Juegos Olímpicos de Sapporo '72 con prendas de estilo vintage donde predominan los estampados de cifras y letras.

Otra de las grandes tendencias es la explosión de color. Distínguete bien sobre la blanca nieve con prendas fluorescentes o estampados de los más llamativos donde el animal print vuelve a destacar sobre los demás.

Pero si cuando vas a la montaña, tu deporte favorito es quedarte en el hotel o en una cafetería disfrutando de las vistas, la chimenea y un chocolate caliente, entonces tu gran reto será emular a la Audrey Hepburn de la película 'Charada'. Busca en tu armario, o sal a comprar, increíbles abrigos de piel, unas grandes gafas de sol oscuras y elegantes jerseys de cuello cisne.

Sobre las pasarelas, los grandes diseñadores apuestan por otra tendencia radical al colorido: el Total White. Vístete de gorro a botas de un impoluto blanco, aunque te dejamos dar tregua a pequeños detalles en marrón o negro. Es la imagen más elegante del estilo alpino y si no lo crees, basta con que veas las propuestas para esta temporada de firmas como Fendi.

Pero no todo va a ser la imagen, si hay algo importante a la hora de subir a la montaña o superar las bajas temperaturas, es abrigarse bien. Por eso no podemos prescindir de nuestro principal aliado que es el abrigo plumífero. Si no soportas el frío, será mejor que te decantes por un largo diseño y te olvides de los que llegan hasta la cintura. Si quieres seguir las tendencias a raja tabla, apuesta por los metalizados o los colores flúor. Y si lo que quieres es una buena inversión, un plumas negro es todo un básico que rentabilizarás en nada de tiempo.

Si no soportas verte como el muñeco Michelín, entonces tendrás que buscar una alternativa en un buen abrigo. Nuestro consejo es que elijas el tejido estrella de la tendencia que es el borrego. Lo encontrarás en todo tipo de colores y siendo el protagonista de la prenda o utilizado en los detalles más especiales.

Los complementos perfectos

Otro de los aspectos fundamentales de la tendencia Après Ski es el calzado. Es muy fácil elegir: ¿Qué formato? La bota o botín. ¿Qué color? En blanco o marrón ¿Qué material? El ante o el borrego. Teniendo estas tres preguntas respondidas, basta con echarte a la calle y aprovechar los descuentos de las rebajas.

Las gafas también son fundamentales. Si lo tuyo es el deporte tendrás que hacerte con unas buenas gafas técnicas. Lo bueno es que las marcas deportivas cada vez se fijan más en las tendencias por lo que podrás elegir unas buenas gafas sin renunciar a la moda. Si por el contrario, no las vas a usar para esquiar, sigue la estética con lentes de espejo y formatos XXL en forma de antifaz.

Y aún tenemos mucha vida más allá en lo que a complementos se refiere. Hay que tener muy en cuenta la ropa interior, que esté preparada y sea térmica es fundamental para poder disfrutar de una buena jornada en la montaña. En el exterior podrás jugar con los guantes, gorros, riñoneras, mochilas...

También para ellos

El Après Ski es una tendencia totalmente unisex, válida tanto para mujeres como para hombres. Cualquiera de las recomendaciones anteriores en colores, tejidos, tendencias o complementos pueden ser perfectamente trasladadas al armario masculino.

En el caso de los hombres hay una prenda fundamental que no puede faltar y es la chaqueta de lana. Tienen que ser largas, de punto grueso y confortable, y con estampados alpinos que nos trasladen a la montaña o étnicos de estilo más rural. Si no eres de estampados, elige alguna propuesta monocolor pero donde el punto dibuje grecas, rombos u ochos.

Un estilo muy VIP

Son muchas las celebrities que durante los meses más fríos podemos ver luciendo este tipo de prendas. La modelo Elle MacPherson es una asidua de las pistas de Aspen en Colorado. Ella deja las tendencias sobre la pasarela y para el deporte prefiera prendas ligeras que le permitan moverse sin obstáculos sobre sus esquís. Cuando la jornada termina, sustituye el mono por looks más boho con chaquetas de pelo, pantalones ajustados y gorros de pelo.

En las mismas pistas de Aspen podríamos encontrarnos con Kim Kardashian. Ella es más de llamar la atención con estilismos llenos de color donde predomina el roja y el naranja. Una estética similar a la que suele recurrir Paris Hilton que es una enamorada de los plumíferos lujosos en oro o plata y los maxi gorros de pelo.

Sin salir de Europa, podemos viajar hasta la estación francesa de Courchevel que suele ser visitada por Kate Moss. La modele elige monos de estilo más sofisticado, más en la onda de otras celebrities como Ivanka Trump o Sarah Jessica Parker que sustituye en estos casos sus famosos tacones por botas para la nieve de estilo motero.