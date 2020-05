La exnovia de Antonio Flores desvela el verdadero motivo de la causa de su muerte

En vísperas del 25 aniversario de la muerte de Antonio Flores, se vuelven a conocer nuevos datos en torno a su muerte. El hijo de Lola Flores falleció el 30 de mayo de 1995, dos semanas después que su madre, ‘La faraona’.

Irene Chamorro, que fue novia del cantante en los últimos días de vida del cantante, ha desvelado ahora que el padre de la actriz Alba Flores, no se quitó la vida sino que la causa de su muerte fue que sufrió un infarto.

La cantante, que tenía un grupo junto a su hermana Chelo llamado ‘Las Chamorro’, fue la que descubrió el cuerpo sin vida de Antonio. "Me acerqué, le puse la mano en la boca y en la narizy no respiraba. No me podía creer que estuviera muerto", ha confesado en la revista ‘Pronto’.

Chamorro ha relatado qué pasó horas antesde su muerte: "Horas antes nos abrazamos y me dijo que, al día siguiente, nos iríamos los dos a su refugio de la sierra de Gredos”.

“Sufrió un infarto, ésa fue la causa de su muerte. Estaba limpio”

Después ha explicado que en esa época el hermano de Lolita y Rosario Flores ya no tomaba drogas: “Estaba muy deprimido por la muerte de su madre y apenas comía. Se quedó delgadísimo, tanto que se le caían los pantalones, ya no se drogaba, se había desintoxicado, pero tras fallecer Lola le dio por beber, no se controlaba. Esa noche intuí algo extraño".

La expareja de Antonio Flores ha sido tajante al preguntarle si la causa de su muerte fue el suicidio, la teoría con la que se ha especulado desde su fallecimiento. "Mentira. Sufrió un infarto, ésa fue la causa de su muerte. Estaba limpio. Miré la caja de pastillas y vi que seguían allí, no se había excedido con la dosis diaria. Se dijeron muchas mentiras sobre las causas de su fallecimiento".

Incluso, Chamorro ha explicado que, tras encontrarle extraño la noche de antes, quiso llevarle al médico pero le quitaron la idea. “Sobre las nueve de la noche del día 29 le vi mal y pensé que era recomendable llevarle al día siguiente al hospital. Sabía que podía ponerse malito. Lo consulté con su representante, pero no lo consideró oportuno".

Su adicción a las drogas y al alcohol

En esta época Flores se estaba sometiendo a un tratamiento para dejar su adicción a las drogas: "Era consciente de que debía curarse, dejar las drogas para siempre. Estuvo ingresado en una clínica y se desintoxicó. Cuando murió estaba tomando la medicación y la metadona. Y cuando le hicieron la autopsia no encontraron nada raro en su estómago, te lo aseguro. El infarto fue tan fulminante que le quitó la vida".

Chamorro ha revelado que la noche de su muerte, sin embargo, sí bebió. "Yo le cogí las botellas de ginebra y se las vaciaba, pero esa noche estuvo bebiendo. Pero la realidad es que le falló el corazón. Dicen que murió a las cinco de la mañana".

Tras la muerte de su madre, entró en depresión

También ha develado que el cantante se encontraba sumido en “una depresión por haber perdido a su madre", que murió el 16 de mayo de 1995. "Los primeros diez días lloraba o gritaba. Incluso pegaba puñetazos a las paredes. Su mente era un caos, pero no hasta el punto de pensar en matarse".

"No tenía el menor miedo a la muerte, pero quería seguir adelante con su vida y su carrera musical. Sabía que su futuro como artista era más positivo y exitoso que nunca. Antonio jamás se le pasó por la cabeza la idea del suicidio, amaba demasiado la vida como para causarse la muerte", ha añadido.

La cantante ha asegurado también en la revista que en aquella época algunas personas del entorno del clan Flores no veía con buenos ojos su relación con el cantante “quizás pensaban que era una lagarta que quería aprovecharme de él”. Sin embargo, sí encontró el apoyo de Lola Flores y sus hijas. “Yo le amaba profundamente y siempre le apoyé para que dejara sus adicciones. Yo ni me drogaba ni bebía”, ha señalado.

Antonio estuvo casado con Ana Villa, madre de Alba Flores

Anteriormente, Antonio Flores estuvo casado con Ana Villa, la madre de la actriz Alba Flores. La pareja se casó en una ceremonia civil en Madrid el 19 de marzo de 1986. Siete meses después, en octubre del mismo año, nació la primera y única hija del matrimonio, una de las protagonistas de 'La casa de papel', en la que interpreta a Nairobi.

La productora teatral fue un gran apoyo para su marido cuando cayó en la adicción de las drogas pero el matrimonio se acabó pocos años más tarde. A pesar de su separación, sigue estando muy unida a la familia Flores.