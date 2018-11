Ángel Garó: "Me daba vergüenza estar concursando en GH VIP"

Ángel Garó ha sido el expulsado de la gala 9 de 'GH VIP 6'. La audiencia ha decidido penalizarlo a él y salvar a Asraf Beno. Aunque, no obstante, el artista pidió a los espectadores que le votaran para salir.

En el plató ha confesado que está muy cansado: "Estoy achicharrado. Esta última experiencia me hace sentirme muy agredido. No es por falta de simpatía, sino quizá por el exceso".

"Yo he intentado que la casa de 'GH VIP' sea un hogar. Por eso me puse a cocinar tanto. Recuerdo con enorme cariño cómo al principio la gente me lo agradecía", ha añadido. "Mi error ha sido tomarme demasiado en serio a todos. Me lo tomaba todo muy a pecho".

El artista ha dicho que es "una persona apaleada", recordando los trágicos episodios que ha vivido en los últimos meses con su expareja, quien le denunció por agresiones.

"Me daba vergüenza estar en GH VIP"

También ha habido tiempo para hablar de los polémicos comentarios de Ángel Garó. Jorge Javier Vázquez le ha dicho que él es su "pero enemigo".

"Yo no creo que seas racistas, peor había expresiones que denotaban cierto clasismo", le ha espetado el presentador. "Hay expresiones que antes las hacíamos a la ligera y ahora la gente no las acepta. Tenemos que ir al compás de los tiempos", ha añadido.

"No todos somos iguales. Tú tienes una carrera que te avala, pero cuando entras al concurso sois todos iguales Y yo creo que es porque te avergonzabas de estar en 'GH VIP'".

"Sí, es así", ha contestado Ángel.

