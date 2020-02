Andrea, de 'La isla de las tentaciones', demanda al futbolista Joaquín.

El futbolista Joaquín Sánchez, de 38 años, ha sido uno de los miles de seguidores que ha permanecido enganchado a la pantalla para ver todo lo que ocurría en ‘La isla de las tentaciones’. Mientras ha durado el reality, el capitán del Betis ha grabado varios vídeos, que publicaba en las redes sociales, en los que comentaba el programa con su sentido del humor particular.

Las tramas más comentadas eran las protagonizadas por Fani y Christofer, y la de Andrea e Ismael, a esta última, el jugador le ha imitado varias veces, poniéndose bizco, burlándose del defecto físico (visual) que tiene. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha cansado de las burlas y ha decidido ponerlo en manos de los tribunales.

Joaquin imitando a Andrea(Isla de las Tentaciones) me ha dado la vida JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ArxfCAmuiP — Sele 💛 (@selemachin) February 8, 2020

La que fuera novia de Ismael en el programa está “bastante ofendida por las burlas por un defecto físico”, según han explicado fuentes cercanas a la familia a ‘Periodista Digital’, y que piensa demandar al futbolista Joaquín por atentar contra su honor y las continuas vejaciones.

La joven ha compartido en las redes sociales unos vídeos de Rafa Martín, un youtuber y personal trainer que asegura haber tenido una relación homosexual con Ismael, en los que critica la actitud del futbolista. “Me parece vomitivo. Si fuera vuestra hija, ¿haríais esas gracias? Qué poca sensibilidad. En España vamos de mal en peor”, explicaba.

“Tú le fuiste infiel a tu pareja con Óscar y él te es infiel a ti"

Andrea e Ismael se conocieron en otro programa de televisión de Mediaset, en ‘First Dates’. Eran novios desde hacía dos años pero durante el reality que se grabó en República Dominicana, la joven le fue infiel a su novio con una de ‘las tentaciones’, Óscar.

Aunque en el reencuentro seis meses después de acabar de rodar el programa, la pareja seguía junta, incluso ella le felicitó por San Valentín, el pasado sábado en el programa ‘Viva la vida’, de Emma García, le comunicaron que Óscar le estaba siendo infiel a ella. “Tú le fuiste infiel a tu pareja con Óscar y él te es infiel a ti a día de hoy con una chica de Málaga”, le contaron después de escuchar que la llamaban bizca.

“No me extraña porque yo no me fío de Óscar, ya está”, respondió Andrea con lágrimas en los ojos. Al ver que la corona se le estaba cayendo, Emma le dijo: “¡Tira la corona y desahógate!”, quitándosela y tirándola al suelo.