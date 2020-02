Así es la novia de Anabel Alonso, con la que será madre a los 55 años

Anabel Alonso, de 55 años, será madre junto a su novia, Heidi Steinhardt, que es quien está embarazada, según adelanta ‘¡Hola!’. La pareja está viviendo uno de los momentos más felices de su vida como se puede ver a través de sus redes sociales. De hecho su novia ya presume de tripita en Instagram.

La actriz de ‘Amar es para siempre’ y exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’ siempre se ha mantenido en un plano discreto en lo que se refiere a su vida privada. En 2017 sorprendió a todos cuando habló abiertamente de su novia y por tanto, de su orientación sexual, un aspecto sobre el que ella ha dicho que no se ha “escondido nunca”.

Es ahora cuando se le pone nombre y cara a la pareja de la humorista y actriz de 'Amar es para siempre'. La novia de Anabel Alonso es Heidi Steinhardt, con la que tiene una relación muy consolidada desde hace siete años. Es dramaturga y de Argentina, país al que suele viajar con frecuencia.

¿Quién es la pareja de Anabel Alonso?

La pareja comparte su amir por el teatro y han trabajado juntas varias veces. Anabel y Heidi se conocieron en el año 2013 gracias a la obra de teatro Lastres, que se representó en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. La argentina era la directora y Anabel, la protagonista. Después se embarcaron juntas en otro proyecto teatral, ‘El trompo metálico’.

La novia de Anabel Alonso estudió Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires y se formó en la escuela de actores de Julio Chávez y en el teatro estudio Patricia Hart. Además ha tenido papeles en televisión, cine, series y teatro, y también ha trabajado como directora y como profesora de interpretación en diferentes lugares de Latinoamérica y Europa.

Anabel hablaba de hijos y de adopción hace tres años

Hace tres años, Anabel ya tenía en mente el ser madre a través de la adopción. “Sí que me gustaría, y me ronda la cabeza, pero es muy laborioso. Hay que parar y centrarse únicamente en ello, y son entre 3 y 5 largos años, es muy complicado”. Después añadía: “Siempre he estado centrada en mi profesión, mi carrera, y nunca ha sido mi prioridad, no he tenido ese instinto maternal, ahora la adopción me parece una opción genial”.

Después de plantearse con su pareja la idea de la adopción, finalmente han decidido dar el paso de ser madres y vivir el embarazo y todas sus etapas en primera persona.