Ana Patricia Botín sorprende saliendo en televisión y creándose una cuenta de Instagram

Ana Patricia Botín, será una de las próximas compañeras de expedición del programa 'Planeta calleja'. La presidenta de Banco Santander navegará con Jesús Calleja hasta el glaciar de Qaleraliq, en Groenlandia. Allí caminarán sobre una de las masas de hielo más antiguas del planeta para divisar el casquete polar y constatar los efectos del calentamiento global.

En el programa, que se acaba de grabar, la hija de Emilio Botín y el experto en viajes han navegado por uno de los fiordos árticos hasta alcanzar el glaciar Qaleraliq y emprender una ruta de trekking hacia un Nunatak, un pico rodeado de hielo continental. También han visitado algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, como Qassiarsuk.

Además, Botín y Calleja han convivido junto a una familia ganadera groenlandesa, para experimentar su modo de vida y han visto el deshielo desde un kayak, sorteando icebergs.

Ana Patricia Botín se suma así a una lista que ha contado con medio centenar de invitados en las seis ediciones emitidas de 'Planeta Calleja', entre ellos, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Soraya Sáenz de Santamaría, David Bisbal, Chris Hemsworth, Fernando Alonso, José Coronado, Santiago Segura, Bertín Osborne o Mercedes Milá, entre otros.

La primera foto que ha publicado Botín en su cuenta de Instagram

La intervención de Botín en un programa de televisión ha causado una gran sorpresa, ya que nunca ha participado en ningún espacio de este tipo. Además, la empresaria ha ido más allá y se ha lanzado a otra aventura, a la de crearse una cuenta de Instagram. Su primera publicación ha sido una foto de ella, de hace unos años, con una de sus sobrinas, -la hija de Carmen Botín y el golfista Severiano Ballesteros- vestida de Comunión.

Junto a la imagen ha escrito estas palabras: “Mi sobrina y ahijada Carmen me ha iniciado en Instagram. Estoy aquí para entender mejor lo que interesa y preocupa a los jóvenes. Es importante para mí y para mi trabajo. Carmen es hija de mi hermana y de Seve, y una gran deportista. Aquí con ella en su primera comunión y en unas vacaciones en la playa. AB”.

La hija de Emilio Botín y Jesús Calleja ya habían participado juntos, a principios de 2019, en el vídeo promocional 'This is the real Spain', una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores para promocionar España como uno de los países más abiertos y modernos del mundo.