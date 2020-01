Las aventuras de Ana Botín en Groenlandia con Jesús Calleja monopolizan Mediaset.

Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, será la protagonista de la primera expedición de la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’ que se ha grabado en Groenlandia, donde veremos su faceta más personal y compartirá experiencias y confidencias juntos a Jesús Calleja. El programa se emite este miércoles a las 22:40 horas en simulcast en todos los canales de Mediaset, excepto Boing.

Además de ver paisajes impresionantes, la empresaria, y octava mujer más poderosa del mundo según la revista ‘Forbes’, subirá a un glaciar y con este viaje podrá comprobar junto a al aventurero leonés las consecuencias del cambio climático tras su visita a Inlandis, la superficie helada de Groenlandia que se está desmoronando a una velocidad inesperada debido al incremento de las temperaturas.

“Compartir estos días contigo me ha hecho reflexionar de la importancia de lo que tenemos por delante”, se la escucha decir en un vídeo de promoción que Mediaset ha enviado a los medios antes de la emisión del programa esta noche.

Botín, a Calleja: “Yo pensaba que era intensa hasta que te he conocido”

Otra de sus conclusiones tras pasar una semana junto a Calleja es que el aventurero es “súper intenso”. “Yo pensaba que era intensa hasta que te he conocido a ti”, se la escucha decir en una de las partes del programa.

Botín ha dejado por una semana sus ocupaciones y su vida ajetreada para irse a Groenlandia aunque una de sus preocupaciones principales era también el tener conexión a Internet. Cuando Calleja le pregunta su va a poder estar desconectada tantos días de su vida, su respuesta es tajante: “No vamos a estar desconectados, me prometiste que había wifi”.

En el programa también la veremos hablar de su familia. Botín asegura que no había un plan ideado para ella desde pequeña. “Absolutamente no, pero si me preguntas quién ha sido la mayor influencia de mi vida, ha sido mi madre más que mi padre”.

Los destinos y famosos que veremos en esta temporada

En la nueva temporada del programa, Jesús Calleja viajará a Borneo, Camerún, las islas Eolias o el Caribe Mexicano con otros rostros conocidos como el chef internacional José Andrés, los actores Asier Etxeandía, Malena Alterio y Pablo Chiapella, el dúo humorístico Los Morancos, la persentadora y escritora Sandra Barneda o el modista Lorenzo Caprile, entre otros.

A casi todos ellos les hará superar una prueba física o vital y hará emocionarse a muchos, con lágrimas incluidas, con las aventuras y retos que superen, así como con las confesiones que le hagan a Calleja.

Este es el caso de la presentadora Sandra Barneda que le confesará llorando uno de sus mayores temores: “Tenía una tristeza continua de soledad, de no poder compartir muchas veces”. Además le hará recorrer una pared vertical de unos 1.200 metros a pesar de que ella le confiesa que tiene vértigo.