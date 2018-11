Amaia de 'OT' presenta su primer trabajo junto a Carolina Durante, 'Perdona (ahora sí que sí)'

Los concursantes de 'Operación Triunfo' comienzan a dar sus primero pasos en la industria de la música. Han destacado los trabajos de Mimi Doblas con Lola Índigo ('Ya no quiero ná'); Aitana Ocaña y su 'Teléfono' y Ana Guerra y 'Ni la hora'. Sin embargo, hay quien se ha hecho mucho de esperar y quizá sea la más reclamada. Por fin, casi un año después de que acabase la pasada edición de 'OT', Amaia Romero saca su primer single, 'Perdona (ahora sí que sí)', y lo hace junto a la banda madrileña Carolina Durante.

La artista navarra, de 19 años y que ganó el 'talent' siendo una de las favoritas de la edición por su personalidad y su talento, presenta tema y videoclip bajo el sello de Universal Music Spain. Se trata de una colaboración con el grupo de la capital, con quienes ya ha actuado en alguna ocasión -en el mes de octubre estuvo en la sala Razzmattazz de Barcelona-.

Han pasado nueve meses desde que acabara el programa y saca trabajo después de que todos sus compañeros hayan sacado singles en solitario, discos, e incluso discos o perfumes -Aitana ya ha lanzado un varias canciones, una colaboración, un libro de ilustraciones, una colonia, ha sido imagen de una firma de moda y está a punto de publicar su disco, que será dividido en dos partes-.

La ganadora del talent ha grabado su proyecto en Nueva York

Amaia era la única concursante que no había publicado ningún trabajo tras acabar el 'talent', actuar en el Festival de Eurovisión y girar con los demás compañeros. No obstante, la navarra sí había seguido mostrando su sello personal en algunos festivales, fue parte del cartel del Primavera Sound de Barcelona en el mes de junio, estuvo en el Universal Music Festival en Madrid un mes después y actuó en el Flamenco on Fire de Pamplona en agosto. Pero hasta el momento no se conocía ningún tema propio de la artista.

La ganadora del talent ha grabado su proyecto en la gran ciudad, Nueva York, y aseguró hace unos días que saldrá a la luz cuando ella esté "contenta de verdad" con el trabajo.

Pero esta no es la única novedad en el 'universo OT'. A Amaia se suman nuevos trabajos de otros 'triunfitos'. La gallega Miriam Rodríguez presenta en su primer proyecto discográfico, 13 canciones, entre las que estarán 'Hay algo en mi' y 'NO!', su tema junto a Pablo López.

Estoy nerviosa. Si. Lo digo. Lo asumo. Gracias por todos estos meses de espera, por compartir conmigo este proceso tan intenso y tan especial. Puedo escribir esto gracias a vosotros, os lo debo. Y espero que lo disfrutéis tanto o más que yo. Sabéis donde nos vemos no? Pues eso. — Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) 22 de noviembre de 2018

Además, Aitana lanza otros dos adelantos, 'Vas A Quedarte' y 'Popcorn', del que será su disco 'Tráiler', que sale a a la venta el próximo 30 de Noviembre.

Otro concursante de 'OT' que publicará su primer tema es Ricky Merino, que estrenará el próximo lunes 'Miénteme', del que ya se han adelantado las primeras imágenes.

La que no ha tenido tanta suerte ha sido Thalía Garrido, que antes de presentarse su tema de forma oficial, se filtró en la cadena MTV de Holanda. Además, su cuenta de redes fuera hackeada por un ciudadano turco.