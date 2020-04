Una actriz llama "borracha" a Amaia Montero y se inicia una guerra en las redes

Amaia Montero se ha visto obligada a volver a la vida pública, de la que anunció su retirada hace unos días, para defenderse de un ataque contra su persona. La actriz argentina, Lali Espósito, -que tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram-, le ha llamado "borracha", tratando de hacer como si hubiera sido un descuido.

Todo sucedió cuando la actriz estaba haciendo un Live(directo) en Instagram con su ex, Peter Lanzani, para recordar su participación en la exitosa telenovela 'Casi ángeles'. De repente dijo en alto lo que supuestamente le había escrito su hermana: "Amaia Montero, borracha". Laia hizo como que se le había escapado: "Ay, no, pero esto no se puede contar. Me hiciste leer eso en voz alta, boluda". Poco le faltó para decir que ya entonces contabala anécdota que le había pasado con ella, en la que estaba también 'La China Suárez', exnovia de David Bisbal.

che amaia todo bien pero mira desde el principio lali no dijo nada malo ni te hizo quedar mal tomate un té pic.twitter.com/soMIXiVpOt — I'm bitch y vos? 💚 is RARE 🦋 (@BitchOfSel) April 30, 2020

"Estaba Amaia Montero con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. Qué anécdota horrible", contaba entre risas Lali.

Después de que las redes sociales se hicieran eco de ello y haya recibido muchas críticas por esto, en defensa de Amaia Montero, Lali ha querido pedir perdón. "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles. JAMÁS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado Pido disculpas. Un abrazo".

Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG,donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles.JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente .Fue inapropiado Pido disculpas.Un abrazo🙏 — Lali (@lalioficial) April 29, 2020

Amaia Montero asegura que es mentira y que "elude lo fundamental"

Sin embargo, el enfado de Amaia Montero es tal, que no le han servido estas disculpas. "Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos mánagers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos", ha escrito en sus redes sociales.

Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

La hermana de Amaia Montero: "Eres una auténtica mierda!! Has demostrado ser una miserable"

Después ha sido la hermana de Amaia, Idioia Montero, la que ha estallado públicamente en defensa de su hermana, ya que asegura que ella también estuvo allí. "Eres una gran mentirosa, Lali. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa No es clara. Te lo has inventado y punto. HAS MENTIDO, ESO NO PASÓ. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no".

Después ha arremetido duramente contra Laia. "Como compañera de profesión eres una auténtica mierda!! Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo no tienes vergüenza".