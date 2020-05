Álvaro de Marichalar acusa al Gobierno de "banda criminal" y reza en plena calle

Álvaro de Marichalar lideró hace unos días una manifestación que tuvo lugar en Miami, a las puertas del Consulado de España,para protestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus en España. La concentración estuvo respaldada también por el grupo de Vox y reunió a cerca de 80 españoles.

El hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, se ha convertido en objeto de polémica en las redes por arremeter duramente contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a los que tacha de “banda criminal” y de “mafia”, entro otros adjetivos.

“Estamos siendo utilizados por una banda criminal organizada, no es nueva, llevan muchos años con un plan, que ahora tiene una fase final, ante la cual todos los españoles hemos estado cobardemente callados durante 30 años. Dominados por unos medios de comunicación mafiosos al servicio del comunismo y del socialismo criminal”, comenzaba diciendo en la manifestación, como se puede ver en uno de los vídeos.

"Están ocultando los muertos porque están avergonzados de la mierda de gestión que han hecho”

Después acusaba al Gobierno de “robar”. “No es ni siquiera política, ni socialismo ni comunismo, es una banda de delincuentes que utilizan la política para robar y para organizar una sociedad a su imagen: criminal, inmoral y absolutamente deleznable, como han hecho con nuestra nación hermana venezolana” y llamaba a “levantarnos como nación, como el reino de España, levantarnos en todo el mundo”. Álvaro se ha remontado a Ponce de León.

Marichalar denuncia que además están mintiendo con los muertos de la covid-19. “Si hubieran hecho una gestión normal, ya no digo buena, no hubiéramos estado a la cabeza en el mundo por muertos por millón de habitantes como es España hoy día. Por eso, esos muertos, que por cierto están ocultando porque están avergonzados de la mierda de gestión que han hecho, esos muertos, nos tienen que ayudar a perder el miedo y comprometernos en su nombre y en el nombre de toda España”.

Al acabar estas palabras y recordar a los fallecidos por el coronavirus, invitó a la gente a rezar con él en la calle un Padre Nuestro y un Ave María.

El 14 de abril de 1931 se impuso por la fuerza de un golpe de Estado de la izquierda una república ilegal, ilegítima y criminal que arruinó España y provocó la guerra entre españoles. No permitamos que se repita algo parecido hoy, por mucho que la MAFIA CHAVISTA lo esté buscando. pic.twitter.com/JLOBttbhsb — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) May 24, 2020

Ha defendido a Cayetana Álvarez de Toledo tras llamar "hijo de terrorista" a Iglesias

Marichalar también se ha hecho eco de la polémica generada este miércoles en el Congreso cuando Cayetana Álvarez de Toledollamó “hijo de terrorista” a Pablo Iglesias, en referencia a la militancia del padre del líder de Podemos, Francisco Javier Iglesias Pérez, en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) durante la Transición.

Le ha mandado este mensaje a la portavoz parlamentaria del PP: “Cayetana, podías haber respondido: Estoy encantada de ser aristócrata y además llevar un Título del Reino, lo que me obliga a dar ejemplo y servir a España como hicieron mis antepasados a los que honro llevando el Título que me honra. Usted no lo entiende porque la palabra HONOR no la comprende”.

Junto a este mensajes escribía este otro: “Otro error ha sido decir que Iglesias pertenece a la "aristocracia del crimen político". La Aristocracia es SIEMPRE nobleza, es decir, VIRTUD. Iglesias actúa desde la "Industria Política" No hay "crimen político". Hay mafia escondida en "la política...¡El delincuente es "común"!”.

Otro error ha sido decir que Iglesias pertenece a la "aristocracia del crímen político"La Aristocracia es SIEMPRE nobleza, es decir, VIRTUD.Iglesias actúa desde la "Industria Política" No hay "crímen político". Hay mafia escondida en "la política.."¡El delincuente es "común"! — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) May 27, 2020

Marichalar ataca a Marlaska al que tacha de "presunto criminal"

También ha criticado al ministro Fernando Grande-Marlaska. "MarlasCa presunto CRIMINAL", escribe y añade en otro tuit: "El traidor MarlasCa debe ser investigado y procesado".

Además asegura que Marlaska ha "falseado" hasta su apellido. "Pone "Marlaska" porque ¡falsean hasta el nombre! Su madre apellidada Marlasca nació en Arija, Burgos. Él se cambió la "c" por "k" cuando vivía en Vascongadas para que pareciera vasco... Me descojono. Lo falsean, manipulan y denigran TODO. ¡Hasta el apellido de la propia madre!".

El traidor MarlasCa debe ser investigado y procesado. https://t.co/I0r9LeCNww — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) May 27, 2020

También arremete contra Ábalos por el 'Delcygate'

Álvaro de Marichalar también ha hablado del polémico caso en el que se vio envuelto el ministro José Luis Ábalos, conocido como el ‘Delcygate’, que fue una exclusiva de ‘Vozpópuli’. “Ábalos es otro miembro criminal del DESgobierno criminal. ¿¿Dónde están las maletas de la fea Delcy, chulo de dijjcoteka de quinta??", ha escrito en Twitter o "Ábalos HEZ".

También se pueden leer otros tuits contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como: “El DESgobierno de SáncHEZ es CRIMINAL” o “El gobierno criminal de la Banda psoe y resto de HEZquierda. ¡Máxima difusión! A SáncHEZ lo metemos en la cárcel entre todos. Jueces, ¡CUMPLIR con vuestro DEBER!”.