Críticas contra Alfonso Merlos por su respuesta en Ana Rosa tras salir a la luz su infidelidad

Alfonso Merlos, el hombre más buscado del momento, ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' tras conocerse públicamente que le había sido infiel a Marta López con Alexia Rivas tras colarse una imagen de ella por detrás, semidesnuda, mientras el periodista realizaba una videollamda con Javier Negre a través de Youtube para hablar de cuestiones políticas.

El culebrón, bautizado como '#MerlosPlace', tiene el vilo a media España y se ha convertido en el bombazo de la cuarentena. Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha preferido ser benévola con su colaborador tras destaparse su infidelidad. "Tú, Alfonso, ¿guardas la distancia de seguridad?", le ha preguntado la presentadora tras acabar de hablar de la irresponsabilidad de algunos padres este domingo cuando los niños pudieron volver a salir a la calle.

La respuesta de Merlos ha suscitado muchas críticas

La respuesta de Merlos ha suscitado una gran polémica en redes, ya que respondía: "Absolutamente", quedándose tan ancho después de que media España ha conocido por televisión que se ha saltado el confinamientohasta en dos ocasiones.

Al principio pasó la cuarentena con Marta, la exconsursante de 'Gran Hermano', y sus hijos; tal y como ella ha contado; y después el periodista de Telecinco se fue a su casa y comenzó a convivir con Alexia, tal y como se aprecia en el polémico vídeo y ellos mismos confirmaron.

Después Ana Rosa le respondía: "Tienes que guardarla", para después añadir: "No sé, el pobre, cómo puede estar aquí y te lo agradezco de corazón", le ha dicho la presentadora que reaparecía este lunes en plató tras permanecer varios días en casa por una faringitis.

"Tú casa parecía cualquier cosa menos una casa en confinamiento"

Incluso Esther Palomera le ha criticado en el programa por ello, propinándole un gran 'zasca': "Esa doble moral, la cual tú criticas unos comportamientos que parece que has fomentado. Has hablado de una España en confinamiento, hombre, parece que tú casa parecía cualquier cosa menos una casa en confinamiento. Dicho lo cual, porque no voy a entrar en tu vida porque no me interesa en absoluto, pero esos comportamientos que has criticado en determinados personajes políticos pues a lo mejor ahora tienes que ser más cuidadoso".

Esther Palomera a Merlos: "Has hablado de una España en confinamiento, hombre parece que tu casa ha sido de todo menos una casa en confinamiento"

También ha recibido críticas en Twitter como estás: "Que coño hace Merlos hablando de la irresponsabilidad de los padres y no de la suya propia??? Ana Rosa jubílate yaaaa", "Alfonso Merlos en Ana Rosa hablando de medidas de confinamiento, yo es que me meo de verdad" o "Ana Rosa y el Merlos culpando de la irresponsabilidad de algunos padres ayer al Gobierno, el Merlos, que hace dos días lo pillaron con una titi en su casa pasándose el confinamiento por los bajos nunca mejor dicho, y así todo..." o "A ver Ana Rosa, como quieres que nos tomemos en serio tu programa, teniendo como colaborador a Merlos, hablando de las normas del des confinamiento, cuando él se las ha saltado para echar un polvo. ¿Nos tomáis el pelo?".

Alfonso Merlos: "Estoy soltero"

U otras como estas después de declarar en el programa: "Estoy soltero". "A ver si me entero.. que Merlos dice que es soltero.. osea no tiene ninguna relación. Pero también dice que Alexia no se salta el confinamiento porque su casa es la casa habitual de ella? Entonces son compañeros de piso solo??", "Merlos diciendo que su estado civil es soltero. Y Alexia y todos los programas diciendo que son pareja" o "Ana Rosa a Alfonso Merlos en Ana Rosa: “¿Eres soltero?” Merlos: “Sí” ¿Esto es un BOOM para Alexia Rivas?".

Alfonso Merlos no explica nada, pero utiliza a los muertos de los demás. E.Palomera le recuerda q tiene una doble moral, que él critica a los demás lo que él hace después. Ana Rosa: le justifica TODO "Si es soltero puede hacer lo que quiera".

Alfonso Merlos ha dicho en directo que está soltero

Las perlas de Alfonso Merlos: No estoy disgustado con el #MerlosPlace. Si Marta considera que le he sido infiel, le pediré perdón. Estoy soltero. Conclusiones: está encantado, vive en su planeta y ¿no dijo ayer Alexia que estaban juntos?

El culebrón de 'Merlos Place' está siendo el bombazo de la cuarentena más seguido

Merlos señaló que la joven reportera, de 27 años, "es una persona que vive conmigo", mientras que Alexia ha explicado que ella y el periodista mantienen una relación desde hace semanas y que su noviazgo con Marta ya había terminado. "Estamos tanquilos y felices", aseguraba Alexia.

El culebrón formado por el triángulo amoroso de Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas tiene pegados a la televisión miles de personas. 'Sábado Deluxe', que contó con la presencia de la que era novia del periodista, arrasó con más de 3.000.000 de espectadores (20%), al igual que 'Viva la vida', con un vida' 17.2% y 'Socialité', con un 16.2%, donde apareció Alexia para dar su versión.