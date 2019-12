Álex Lequio, ingresado de urgencia: “Está muy pachucho”.

Todas las alarmas saltaron cuando Álex Lequio, de 26 años, se vio obligado a cancelar a última hora su asistencia a un evento solidario que se iba a celebrar este jueves en Madrid.

“Lamentamos comunicarte que por motivos de salud,Alex Lecquio Jr. no podrá asistir hoy al photocall del evento solidario organizado por Morrison a favor de la Fundación Caíco”, se podía leer en el correo enviado por la agencia organizadora del evento.

Una hora después se conocía que el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio había sufrido un nuevo revés en su lucha contra el cáncer y había tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital. “Está muy pachucho”, han asegurado a ‘El Español’ fuentes cercanas al joven empresario.

Álex Lequio: “Esto del arresto domiciliario se lleva mejor a lo Dumás”

A pesar de esta recaída, Álex ha tratado de mantener los ánimos y ha mandado un mensaje tranquilizador a su seguidores en Instagram. “Situación actual: en casa viendo el evento en directo”, escribía por la noche.

Parece entonces que tras pasar una mala noche en el hospital el miércoles, según transcurrían las horas del jueves se fue encontrando mejor -o al menos es lo que ha tratado de transmitir- y pudo volver a casa por la noche pero los médicos le debieron aconsejar descanso y reposo.

Después le daba un toque de humor, como viene haciendo desde que salió a la luz su enfermedad, y continuaba escribiendo: “Esto del arresto domiciliario se lleva mejor a lo Dumás, mi Faria personal es Boby - se aprende mucho de los animales aunque no hablen. En cualquier caso, el protagonista del día de hoy es el luchador que ha ganado la competición solidaria de #MorrisonShoes”.

"También lucha contra esta condición alienígena igual que yo"

Álex ha continuado escribiendo: “El artista de este pedazo de diseño es un chico de la fundación que también lucha contra esta condición alienígena igual que yo - aunque el sí ha podido asistir al evento. Ruego que toda la difusión se centre en su diseño para que se vendan muchísimos pares y ayudemos a mucha gente #solidaridad”.

Lequio ya canceló su presencia en otro evento por motivos de salud

No es la primera vez que el hijo de Lequio Jr. ha tenido que cancelar un evento por problemas de salud relacionados con la leucemia que padece. El pasado mes de septiembre no pudo asistir a la inauguración de un centro comercial en Sevilla. El joven lo comunicó con humor: “Va a ser que me quedo en casa haciendo pesas con 'Boby' (su perro). Las ganas han podido conmigo y me he precipitado un poquimucho. (...) Va a ser que me han puesto arresto domiciliario”.

Álex Lequio fue diagnosticado de un cáncer hace ya 18 meses. La noticia saltó a los medios después de que se publicaran unas fotografías de él con sus padres entrando en un prestigioso centro especializado en cáncer en Nueva York. Meses más tarde él y sus padres confesaban la enfermedad que padece.