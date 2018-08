Aitana reivindica el 'topless' después de recibir críticas por una foto en Instagram

"Hola vengo a aclarar que yo ayer no hice 'topless'". Así ha comenzado su reivindicación la artista Aitana Ocaña, concursante de la última edición de 'Operación Triunfo' ('OT'). La barcelonesa pasó el día en el mar rodeada de amigos y, lo que parecía una jornada espléndida, no tuvo el mejor final. Junto a unas amigas, Aitana se hizo una foto de espaldas, en la que todas simulaban o hacían 'topless'. Las críticas no tardaron en llegar en las redes sociales y la cantante ha decidido dar explicaciones, pero reivindicando que cada uno "hace con su cuerpo lo que quiere".

"Nos quisimos hacer una foto y me saqué la parte de atrás del sujetador", aclaraba la cantante. "Pero con todo esto quiero decir algo: no hice 'topless' porque ahora soy una persona pública y sí, me da miedo que alguien pueda hacerme una foto...", continúa. No obstante, Aitana ha querido dejar clara su posición sobre el tema cuestionándose por qué tiene que ocultar si decide quitarse la parte de arriba del bikini: "¿Por qué? Son tetas con sus correspondientes pezones. No entiendo a qué vienen los comentarios diciendo 'madre mía como haya hecho 'topless'... en pleno siglo XXI".

R E I N A S 👑 @aitana_ot2017 Una publicación compartida de dreamingwithaitana (@dreamingwithaitana) el 21 Ago, 2018 a las 2:30 PDT

La catalana ha ironizado con la muestra que hacen muchas personas en las redes reivindicando la igualdad de derechos y las críticas que luego lanzan. "Me encanta que se luche por la libertad de cada cuerpo y siempre vea comentarios del tipo 'la mujer es libre de hacer lo que quiera al igual que el hombre, sin que se la juzgue' y luego salgan fotos mías en un barco sin enseñar nada y la gente se escandalice", añade.

La artista ha concluido el texto afirmando que siempre la han aconsejado que no se meta en estos temas pero ella considera que ahora tiene "una herramienta como son las redes sociales para decir algo de vez en cuando coherente".

Las respuestas respaldando a la barcelonesa no han tardado en llegar: "Me falta tiempo para aplaudirte todo lo que mereces" o "Pa fuera lo malo", en relación al tema que comparte con Ana War, han sido algunas.